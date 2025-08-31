健康網》黑米補鐵、糙米高纖！ 米飯控看過來4米營養

黑富含花青素，具天然抗氧化力，還能補鐵、養氣；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每天一碗香噴噴的白飯，是不少台灣人心中最療癒的日常幸福。農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」分享，米飯不僅能帶來滿滿能量，還是最佳的植物性蛋白質來源，比起麵食更容易消化、腸胃負擔小，是全齡適合的主食。不同米種營養有差異，例如糙米富含膳食纖維與B群；胚芽米保留米胚營養；黑米則富含花青素能補鐵，只要聰明搭配，每天吃米飯也能兼顧健康與美味！

各類米飯特色與營養

●白米：口感軟Q、滑順好入口，是最常見的主食，但營養較單純，建議搭配蔬菜與蛋白質，均衡更完整。

●糙米：保留米糠與胚芽，富含膳食纖維與B群，有助腸胃健康與代謝機能，適合養生族，但較有嚼勁，建議與白米混合烹煮。

●胚芽米：兼顧營養與口感，保留米胚，風味平衡、略帶米香，容易被接受。但因胚芽易氧化，建議冷藏保存並盡快食用。

●黑米：紫黑色澤吸睛，富含花青素，具天然抗氧化力，還能補鐵、養氣。不過米芯偏硬，建議充分浸泡後與白米混合烹煮。

糙米保留米糠與胚芽，富含膳食纖維與B群；圖為示意圖。（圖取自freepik）

健康吃飯小撇步

以每日2000大卡飲食為基準，每餐建議吃1-1.5碗飯，其中1/3可選糙米、胚芽米或黑米，不僅能增加膳食纖維，還更有飽足感。農糧署提醒，市面上的「黑糯糙米」其實就是黑米，購買時要特別留意名稱。天天吃米飯，不僅營養滿分，還能享受最新鮮、最自然的在地美味！

