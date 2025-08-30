自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》七夕過了也能放閃！「黑巧克力」4搭配吃對透亮美肌

2025/08/30 12:03

黑巧克力含有「苯乙胺（PEA）」，被稱為戀愛荷爾蒙，能讓人感到愉悅、心跳加快；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕七夕雖然剛過，但想要戀愛感滿滿、膚況透亮，其實天天都能靠飲食打造！營養師陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」分享，七夕收到的黑巧克力就是讓肌膚紅潤、氣色加分的小秘密，搭配莓果、紅石榴、奇異果等食材，或是搭配堅果、椰子水／花草茶、燕麥／無糖穀片，美肌效果更加倍，甜蜜與健康一次兼顧。

黑巧克力 = 戀愛荷爾蒙 × 美肌守護者

陳珮淳指出，黑巧克力含有「苯乙胺（PEA）」，被稱為戀愛荷爾蒙，能讓人感到愉悅、心跳加快；同時，黑巧克力富含可可多酚，具抗氧化、促進血液循環及調節發炎的功效，能幫助肌膚透亮紅潤。她強調，長痘痘的真正元凶不是黑巧克力，而是「糖與奶粉過多的加工巧克力」。選擇純度70%以上、低糖的黑巧克力，才是真正對肌膚與心臟有益的選擇。

紅石榴含維生素C提升鐵質吸收，有美肌效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

紅石榴含維生素C提升鐵質吸收，有美肌效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

黑巧克力功效UP搭配

●黑巧克力 + 莓果／紅石榴／奇異果：維生素C提升鐵質吸收，幫助氣色紅潤，還能淡化黑色素。

●黑巧克力 + 堅果：好油脂與維生素E穩定膚況，預防乾燥脫屑，同時護心血管。

●黑巧克力 + 椰子水／花草茶：補水、舒壓又助代謝，減少暗沉。

●黑巧克力 + 燕麥／無糖穀片：早餐小點最佳選擇，血糖更穩定，不易因甜食爆衝導致膚況失衡。

每日建議攝取黑巧克力約10～20克，避免一次吃下過量，才能真正享受「甜而不膩」的健康好處。陳珮淳笑說：「送對黑巧克力不只放閃，更能讓另一半的氣色透亮、膚況閃閃！」

