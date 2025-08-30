健康網》李連杰頸部腫瘤 醫：4個面向揪出病灶

功夫皇帝李連杰日前公布自己的頸部腫瘤是良性。澄清醫院中港分院耳鼻喉科主治醫師林奐宇也發現，病人自摸頸部出現硬塊，有日漸增加趨勢。（取自李連杰微博）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕功夫皇帝李連杰日前終於公布自己的病況─頸部腫瘤，所幸經醫師切片結果為良性，也讓飽受甲亢之苦的李連杰，歷經一場無常的試煉。而這回，他還是說：「假如不是良性的，那就面對，甚至萬分之一、十萬分之一，意外在手術台上走了，也有可能，什麼都要去面對。」

根據澄清醫院中港分院衛教資料指出，台灣每十位新癌症病患中，就有一位屬於頭頸癌患者，每年約新增八千名病患，頭頸癌最常見的症狀是發現頸部腫塊。而這次李連杰是在生日時「自摸」發現頸部有硬塊，因他是甲狀腺亢進患者，自然警覺儘快就醫。在醫生建議下，他先後做了超音波、電腦斷層及細針穿刺活檢，報告顯示是良性，但部分部位看不清楚，為了保險起見，他在8月決定動手術，經切片化驗後再次確定百分之百是良性。

請繼續往下閱讀...

澄清醫院中港分院耳鼻喉科主治醫師林奐宇表示，在臨床上確實常有病患問：「醫師，我脖子有一顆圓圓不會痛的腫塊，但已經長出一段時間了，這是什麼？」、「醫師，我脖子有一顆圓圓不會痛的腫塊，但已經長出一段時間了，這是什麼？」、「醫師，我脖子有一顆軟軟的會痛，你幫我看一下。」、「醫師阿，我頸部這腫腫的，是不是頸部腫塊？是腫瘤嗎？」

林奐宇建議若發現脖子出現腫塊，應儘快尋求耳鼻喉科醫師，進行專業檢查，才能精確判讀其腫塊是否為癌症，且若有上述提及的合併症狀，很可能就是癌症高風險者。以下自我判斷的4種症狀，同樣為初步自我檢查的方法：

●脖子腫塊較硬，且不能位移。

●脖子腫塊長度超過2公分。

●皮膚表面出現破皮或潰瘍等異常狀況。

●脖子腫塊同側的耳朵，感到疼痛、耳鳴、聽力減弱。

李連杰自曝在生日時已自摸到硬塊，所幸經切片證實為良性，他還是決定8月進行切除手術。（取自李連杰微博）

林奐宇確實看到這樣病例有日漸增加趨勢，他說，造成頸部腫塊的成因多元，主要可分為三大類：發炎性、先天發育不良性、腫瘤性：

發炎性

發炎性的頸部脖子腫塊是因為淋巴腺因病毒、黴菌或細菌的感染，讓頸部出現發炎性的腫塊，通常會有身體發熱、發燒、腫痛感，常見的成因多為中耳炎、鼻竇炎，或是感冒引起。

先天發育不良性

先天發育不良性類的腫塊是從胚胎發育時，因頸部淋巴結液體沈積或未消失的狀況下所導致，其腫塊較具彈性、無痛，多呈圓形狀，且摸起來較軟，經醫師評估後，可透過手術切除方式得到根治。因先天發育不良性的頸部腫瘤，其成因包括：真皮囊腫、脂肪瘤、淋巴管瘤、鰓裂囊腫、甲狀舌骨囊腫等引起。

腫瘤性

頸部腫瘤性腫塊，其腫瘤可分為「良性」與「惡性」兩種類。良性頸部腫瘤性腫塊，多為頸部出現良性組織的增生，常見比如：脂肪瘤、血管性或神經性的良性腫瘤、甲狀腺良性結節、頷下腺良性腫瘤，或是纖維瘤等。而惡性頸部腫瘤，亦可細分為「原發性」及「轉移性」兩類，轉移性是指由淋巴或血管轉移至頭頸部癌症，如：喉癌、口腔癌等。頸部原發性惡性腫瘤，於臨床統計包括，淋巴腺腫瘤（淋巴癌）、甲狀腺惡性腫瘤，以及頷下腺惡性腫瘤等。

腫瘤性其中又以「淋巴腺腫」、「甲狀腺腫」與「唾液腺腫大」為特別需要留心的，而因甲狀腺問題引發的頸部腫塊，則是最常發生，但也是預後較佳的；甲狀腺腫大可概分為「功能性異常」與「結節」二類成因，甲狀腺功能性異常，指的是甲狀腺機能亢進或低下；甲狀腺結節的部分，也就是腫瘤生成的可能性，從而以頸部腫塊的症狀顯現。

以年齡層來做初步的區分與鑑別診斷：

1.年紀15歲以下的兒童、青少年，多半是導因於病毒或細菌感染的淋巴腺炎，其次是先天性的病症（如甲狀舌骨囊腫），最後才是腫瘤（如甲狀腺瘤、淋巴瘤）。

2.年紀16-40歲的青年、成人，先天發育所致的囊腫（鰓裂囊腫）與唾液腺疾患（唾液腺炎、唾液腺結石）遠較發炎性與腫瘤性的腫塊多見。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法