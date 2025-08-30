限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
導入5G、AI整合急救系統 雲林「守護者聯盟」計畫奪全球資通大獎
〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣消防局與雲林縣衛生局及台大醫院雲林分院合作，推動創新急救醫療整合計畫「守護者聯盟」，透過5G、AI、物聯網為技術基礎，建構出一套急救系統，日前榮獲有「資通訊界奧斯卡獎」之稱的WITSA全球資通訊科技卓越獎的「創新e醫療應用獎」首獎，為雲林、台灣在智慧醫療與公共安全領域拿下國際級殊榮。
全球資通訊科技卓越獎由中華民國資訊軟體服務商業同業公會、世界創新科技與服務聯盟共同主辦首屆「2025WITSA全球AI高峰會」，並揭曉年度全球資訊科技應用傑出貢獻獎，今年度共有21國、130個隊伍參賽，競爭激烈。
請繼續往下閱讀...
消防局長林文山表示，此次獲得首獎的「守護者聯盟」計畫脫穎而出，以5G、AI與物聯網技術為基礎，建構出跨部門協作的韌性急救系統，再透過遠距醫療技術，即時連線醫療院所，同時結合微波通訊、數位無線電與5G智慧救護車，可即時執行院前超音波與心電圖檢查，此整合系統有效縮短急救反應時間、提升到院前救護成功率，更是該獎項設立以來，首次由非六都的地方政府機關獲得
消防局表示，「守護者聯盟」目前已在縣內全面推行，並持續呼應聯合國永續發展SDGs目標，彰顯雲林縣在醫療品質提升與數位治理上的視野，也突顯台灣在全球智慧醫療應用領域的創新實力與國際影響力，將持續整合公私部門資源，深化科技應用。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應