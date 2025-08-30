限制級
28歲輕熟女糖尿病失控 雙腿水腫啤酒尿慘需洗腎
〔記者許麗娟／高雄報導〕40歲以下罹患糖尿病近年明顯增加，高雄阮綜合醫院腎臟科近期就有2名皆28歲的病友，因血糖控制不良，出現雙腿水腫、啤酒尿，就醫檢查出腎病變已須洗腎。
腎臟科醫師林正浩指出，28歲高小姐有糖尿病家族史，22歲就罹病，因從事餐飲娛樂業大夜班，經常熬夜、飲食失控又未規律吃藥，近期常感覺倦怠、雙腿水腫、啤酒尿，就診時臉色灰黑，檢查罹患免疫球蛋白A型腎病變合併糖尿病腎病變。
28歲蔡小姐亦有糖尿病家族史，未成年就確診，近期因為情緒困擾致飲食無節制、體重肥胖又忽視門診追蹤，在高血壓、嚴重水腫、啤酒尿情況下就醫檢查，也面臨必須洗腎的結果。
林正浩表示，早發型糖尿病患者若血糖控制不良，易導致腎臟、心臟及眼睛等病變，且惡化進程比中老年患者快，提早8至10年就必須洗腎，對生活造成巨大衝擊！
糖尿病腎病變是尿毒症的主因，林正浩說，病人血糖控制不良導致全身血管產生病變，腎臟微血管也受到傷害，使腎功能受損，一旦合併微白蛋白尿症狀，就是糖尿病腎病變，尿液中出現過多蛋白質，易產生泡沫且不易消散，俗稱啤酒尿或泡泡尿，下肢或全身性水腫、高血壓、倦怠感、血尿等，也都是腎臟損傷的信號。
林正浩提醒，三餐不規律、攝食過多精緻糖和加工食品、運動量不足等，都是血糖控制不良的因素，應遵從醫囑配合飲食控制和藥物治療。此外，政府已將糖尿病免費健檢年齡放寬至30歲，有家族史或肥胖等危險因子應主動篩檢。
