「沉默殺手」敗血症不怕 國衛院聯手台中榮總打造「半天救命神器」

劉伯瑜指出，中榮與國衛院開發「PanAMR泛基因體病原體鑑定與抗藥性診斷系統」，透過最新的基因定序方法的奈米孔定序技術，大約半天就能就檢出細菌，並且檢出抗藥性基因，減少耗上4天的時間。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣菌血症問題複雜，一旦惡化到敗血症，致死率達甚至達到30%，又名「沉默殺手」，病徵模糊又病因多元，難以診斷，加重超級細菌問題，國家衛生研究院與台中榮總聯手開發「PanAMR泛基因體病原體鑑定與抗藥性診斷系統」，透過最新的基因定序方法的奈米孔定序技術，大約半天就能就檢出細菌，並且檢出抗藥性基因，減少耗上4天的時間，精準用藥、及時救命。

國衛院副院長許惠恒與中榮院長傅雲慶率領兩院研究團隊攜手發表「PanAMR泛基因體病原體鑑定與抗藥性診斷系統」，並率先於中榮實施真實臨床場域的落地驗證，開啟血流感染診斷正式邁入第三代定序的精準醫療新時代。

新研發診斷平台能檢出超級細菌「碳青黴稀類抗生素抗藥性桿菌」，以及常見的致命細菌綠膿桿菌、鮑氏不動桿菌等76種常見血流感染病原，目前已臨床應用2個月，超過40名重症病人使用，不同於AI的預測，這是直接檢出結果，並刊登於國際頂尖期刊《Genome Medicine》。

台中榮總感染科主任劉伯瑜指出，敗血症患者致死率高，每晚1小時治療就增加2-10%%的死亡率，診斷治療與時間賽跑，傳統抽血做細菌培養，耗時費功。

醫師基於救急，第一時間會依據自身經驗初步判斷可能感染源，投以相應抗生素，但仍有一定比例的病患在發病初期無法確診，容易錯過黃金治療時間，因此必須快速辨別何種細菌感染，正確使用抗生素，才能降低菌血症發生風險。

劉伯瑜說，透過PanAMR系統，結合奈米孔定序技術與即時生物資訊分析，可以從血液培養陽性樣本直接定序，在上機1小時內可鑑定病原體，找出確定細菌，15小時內檢出有無抗藥性，建議精準藥物，大幅縮短原本各需1及3天的流程，準確率超過90%，對血液感染症的診斷及治療是一大創新突破，不只是AI的大數據預測，而是精準確知。

國衛院感染症與疫苗研究所副研究員陳逢叡解說，病原菌比喻成一本加密的書，「定序」就是把它解碼，讀出其中的內容，也就是 DNA 序列，這些序列完整記錄病原菌的身份與特性，包括它是否對抗生素具抗藥性。

國衛院群體健康科學研究所副研究員廖玉潔則說，這套定序系統利用不同核苷酸在通過奈米孔洞時產生的電流訊號，搭配演算法，即時、快速解譯成基因密碼，找到菌種及抗藥性。

目前此技術平台未來將進一步擴展至呼吸道、泌尿道等感染領域外，也將進一步串接公共衛生監測系統，形成國產精準感染診斷生態鏈，嘉惠全台病人。

