限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》近視雷射非人人適合 醫：18歲以上+度數穩定1年以上
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕近視雷射的技術日新月異，許多人想要擺脫戴眼鏡的困擾，就會考慮近視雷射一勞永逸，不過也不是人人都適合，高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻說，雷射近視手術最理想的狀況是18歲以上+度數穩定一年以上，且手術前一定要確保沒有其他眼部疾病，如果本身有嚴重乾眼，還是需要先治療。
粘靖旻在臉書專頁「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」發文表示，通常會建議18歲以上再來考慮近視雷射，因為18歲以下青少年的眼球還在發育，度數可能會持續變化。除了年齡，還會仔細檢視過去一年的度數變化，如果波動太大，手術效果可能不如預期，甚至可能需要二次手術。
請繼續往下閱讀...
粘靖旻提到，每台機器的適合度數範圍都不一樣，度數太高或太低，手術效果都可能不理想。也強調每個人的眼睛條件不同，還是需要詳細檢查才能確定。
粘靖旻表示，除了度數之外，手術前一定要確保沒有其他眼部疾病，像是：白內障、青光眼、角膜病變、嚴重乾眼症，這些問題如果沒有先處理好，不僅會影響手術效果，還可能增加風險。
粘靖旻指出，不只眼睛的健康，她還會詢問患者整體的健康狀況，像是：有沒有糖尿病等慢性病、是否有自體免疫疾病（如紅斑狼瘡、類風濕性關節炎）、目前有沒有在服用特殊藥物，這些情況可能會影響傷口癒合，需要在病情穩定控制後才能進行手術。
粘靖旻強調，近視雷射是一個選擇，不是必須。如果目前戴眼鏡或隱形眼鏡沒有太大困擾，其實也不一定要手術。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應