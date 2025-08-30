健康網》近視雷射非人人適合 醫：18歲以上+度數穩定1年以上

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻說，雷射近視手術最理想的狀況是18歲以上+度數穩定一年以上；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近視雷射的技術日新月異，許多人想要擺脫戴眼鏡的困擾，就會考慮近視雷射一勞永逸，不過也不是人人都適合，高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻說，雷射近視手術最理想的狀況是18歲以上+度數穩定一年以上，且手術前一定要確保沒有其他眼部疾病，如果本身有嚴重乾眼，還是需要先治療。

粘靖旻在臉書專頁「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」發文表示，通常會建議18歲以上再來考慮近視雷射，因為18歲以下青少年的眼球還在發育，度數可能會持續變化。除了年齡，還會仔細檢視過去一年的度數變化，如果波動太大，手術效果可能不如預期，甚至可能需要二次手術。

粘靖旻提到，每台機器的適合度數範圍都不一樣，度數太高或太低，手術效果都可能不理想。也強調每個人的眼睛條件不同，還是需要詳細檢查才能確定。

粘靖旻表示，除了度數之外，手術前一定要確保沒有其他眼部疾病，像是：白內障、青光眼、角膜病變、嚴重乾眼症，這些問題如果沒有先處理好，不僅會影響手術效果，還可能增加風險。

粘靖旻指出，不只眼睛的健康，她還會詢問患者整體的健康狀況，像是：有沒有糖尿病等慢性病、是否有自體免疫疾病（如紅斑狼瘡、類風濕性關節炎）、目前有沒有在服用特殊藥物，這些情況可能會影響傷口癒合，需要在病情穩定控制後才能進行手術。

粘靖旻強調，近視雷射是一個選擇，不是必須。如果目前戴眼鏡或隱形眼鏡沒有太大困擾，其實也不一定要手術。

