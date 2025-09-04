健康網》開學症候群上身？ 中醫師推3款茶飲助調理

風澤中醫診所副院長郭懿潔提到，晚上睡不著、早上爬不起；上課精神渙散、專注力下降；容易緊張、焦躁、還會腸胃不適。可以搭配3茶飲：菊花枸杞茶、薄荷決明子茶、洛神花玫瑰茶調理。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕開學了，但總覺得身體「罷工」？風澤中醫診所副院長郭懿潔提到，這就是傳說中的開學症候群！不管是學生、家長還是老師，都可能出現：晚上睡不著、早上爬不起；上課精神渙散、專注力下降；容易緊張、焦躁、還會腸胃不適。可以搭配3茶飲：菊花枸杞茶、薄荷決明子茶、洛神花玫瑰茶調理。

郭懿潔在臉書專頁「郭懿潔 中西醫師」分享中醫觀點認為，主要證型分為3種：

●心火旺盛：假期作息不規律，睡眠時多時少，導致身體心火旺盛，長痘痘、口臭嘴巴破、整個燥熱還睡不著。

●肝鬱氣滯：剛要上課好緊張，不知道課業能不能跟上，煩惱到胸悶、呼吸不順、兩脅肋疼痛、憂慮或暴躁。

●脾胃氣虛：焦慮導致自律神經不協調，中醫屬肝木克脾，脾胃氣虛導致疲勞、腹瀉或是便祕，脹氣、胃食道逆流等等。

中醫調理幫助

●中藥：「酸棗仁湯」安神助眠、「加味逍遙散」舒肝解鬱、「參苓白朮散」補氣健脾。

●針灸：「百會」、「印堂」安神助專注；「內關」、「足三里」調理脾胃、減緩緊張。

生活調整小秘訣

1.開學前一週調整「時差」，早睡早起，身體先收心。

2.飲食清淡，避免重口味、茶與咖啡，減少神經興奮。

3.每天適度運動或拉筋伸展，幫助放鬆與入睡。

4.清掃書桌、整理開學用品，讓環境跟著進入「開學模式」。

5.來杯無咖啡因中藥茶飲：

●菊花枸杞茶：清肝明目、舒緩眼睛疲勞。

●薄荷決明子茶：消除悶熱、幫助排便順暢。

●洛神花玫瑰茶：緩解焦慮、調整心情。

郭懿潔提醒，開學症候群不是病，只是生活節奏的「過渡期」。調整得宜，大人小孩都能精神滿滿，迎接新學期！

