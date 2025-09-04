自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》開學症候群上身？ 中醫師推3款茶飲助調理

2025/09/04 18:31

風澤中醫診所副院長郭懿潔提到，晚上睡不著、早上爬不起；上課精神渙散、專注力下降；容易緊張、焦躁、還會腸胃不適。可以搭配3茶飲：菊花枸杞茶、薄荷決明子茶、洛神花玫瑰茶調理。（圖取自freepik）

風澤中醫診所副院長郭懿潔提到，晚上睡不著、早上爬不起；上課精神渙散、專注力下降；容易緊張、焦躁、還會腸胃不適。可以搭配3茶飲：菊花枸杞茶、薄荷決明子茶、洛神花玫瑰茶調理。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕開學了，但總覺得身體「罷工」？風澤中醫診所副院長郭懿潔提到，這就是傳說中的開學症候群！不管是學生、家長還是老師，都可能出現：晚上睡不著、早上爬不起；上課精神渙散、專注力下降；容易緊張、焦躁、還會腸胃不適。可以搭配3茶飲：菊花枸杞茶、薄荷決明子茶、洛神花玫瑰茶調理。

郭懿潔在臉書專頁「郭懿潔 中西醫師」分享中醫觀點認為，主要證型分為3種：

心火旺盛：假期作息不規律，睡眠時多時少，導致身體心火旺盛，長痘痘、口臭嘴巴破、整個燥熱還睡不著。

肝鬱氣滯：剛要上課好緊張，不知道課業能不能跟上，煩惱到胸悶、呼吸不順、兩脅肋疼痛、憂慮或暴躁。

脾胃氣虛：焦慮導致自律神經不協調，中醫屬肝木克脾，脾胃氣虛導致疲勞、腹瀉或是便祕，脹氣、胃食道逆流等等。

中醫調理幫助

中藥：「酸棗仁湯」安神助眠、「加味逍遙散」舒肝解鬱、「參苓白朮散」補氣健脾。

針灸：「百會」、「印堂」安神助專注；「內關」、「足三里」調理脾胃、減緩緊張。

生活調整小秘訣

1.開學前一週調整「時差」，早睡早起，身體先收心。

2.飲食清淡，避免重口味、茶與咖啡，減少神經興奮。

3.每天適度運動或拉筋伸展，幫助放鬆與入睡。

4.清掃書桌、整理開學用品，讓環境跟著進入「開學模式」。

5.來杯無咖啡因中藥茶飲：

●菊花枸杞茶：清肝明目、舒緩眼睛疲勞。

●薄荷決明子茶：消除悶熱、幫助排便順暢。

●洛神花玫瑰茶：緩解焦慮、調整心情。

郭懿潔提醒，開學症候群不是病，只是生活節奏的「過渡期」。調整得宜，大人小孩都能精神滿滿，迎接新學期！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中