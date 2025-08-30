自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》吃藥好煩？ 影響服藥意願第一名竟是吃幾顆

2025/08/30 10:54

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任分享，一篇探討藥物對病人的醫囑遵從性影響的醫學文章顯示，前3名分別是藥品總數、用藥頻率、藥物副作用；圖為情境照。（圖取自freepik）

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任分享，一篇探討藥物對病人的醫囑遵從性影響的醫學文章顯示，前3名分別是藥品總數、用藥頻率、藥物副作用；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕無論是一般人藥物維他命還是魚油，只要是「吃藥」應該沒有人會喜歡，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任分享，一篇探討藥物對病人的醫囑遵從性影響的醫學文章顯示，前3名分別是藥品總數、用藥頻率、藥物副作用，可以看出患者不是不在乎療效，而是非常在意「用藥體驗」。如果用藥過程太複雜或不舒服，即使知道藥物有效，也可能無法持之以恆。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文指出，文章提到對病人影響最深的前3個因素，都與吃藥的「麻煩程度」直接相關。

1.藥品總數：最在意「一次要吃幾顆藥」。病人最在乎的就是藥丸的數量！如果一次要吞下好幾顆，心裡總會感覺負擔很重。

2.用藥頻率：「一天要吃幾次藥？」 這也是大家很關心的問題。如果一天要吃好幾次，可能因為工作、上學或生活作息而忘了吃，這都會大大降低用藥的意願。

3.藥物副作用：「吃了會不會有什麼不舒服？」 擔心藥物會引起頭暈、噁心、嗜睡等副作用，也是讓許多病人卻步的原因之一。特別是老年人或需要開車、操作機械的病人，更是對副作用特別敏感。

林軒任說，除了以上3點，飲食限制藥品大小用藥時間也佔不小比重，如果服藥期間有很多飲食限制；這顆藥丸好大，吞不下去，尤其是兒童和年長者來說，藥丸的大小會直接影響吞嚥意願；雖然用藥時間的影響力相對較小，但像睡前用藥這種特定的時間點，如果病人常常忘記，也可能導致治療效果不佳。

林軒任提醒，醫病溝通不能只講藥物的功效，或許要深入了解病人的「用藥困擾」。下次看診時，別忘了和醫師或藥師討論，讓吃藥這件事變得更輕鬆更可能做得到，相信對自己健康也更好。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中