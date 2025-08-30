健康網》吃藥好煩？ 影響服藥意願第一名竟是吃幾顆

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任分享，一篇探討藥物對病人的醫囑遵從性影響的醫學文章顯示，前3名分別是藥品總數、用藥頻率、藥物副作用；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕無論是一般人藥物維他命還是魚油，只要是「吃藥」應該沒有人會喜歡，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任分享，一篇探討藥物對病人的醫囑遵從性影響的醫學文章顯示，前3名分別是藥品總數、用藥頻率、藥物副作用，可以看出患者不是不在乎療效，而是非常在意「用藥體驗」。如果用藥過程太複雜或不舒服，即使知道藥物有效，也可能無法持之以恆。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文指出，文章提到對病人影響最深的前3個因素，都與吃藥的「麻煩程度」直接相關。

1.藥品總數：最在意「一次要吃幾顆藥」。病人最在乎的就是藥丸的數量！如果一次要吞下好幾顆，心裡總會感覺負擔很重。

2.用藥頻率：「一天要吃幾次藥？」 這也是大家很關心的問題。如果一天要吃好幾次，可能因為工作、上學或生活作息而忘了吃，這都會大大降低用藥的意願。

3.藥物副作用：「吃了會不會有什麼不舒服？」 擔心藥物會引起頭暈、噁心、嗜睡等副作用，也是讓許多病人卻步的原因之一。特別是老年人或需要開車、操作機械的病人，更是對副作用特別敏感。

林軒任說，除了以上3點，飲食限制、藥品大小、用藥時間也佔不小比重，如果服藥期間有很多飲食限制；這顆藥丸好大，吞不下去，尤其是兒童和年長者來說，藥丸的大小會直接影響吞嚥意願；雖然用藥時間的影響力相對較小，但像睡前用藥這種特定的時間點，如果病人常常忘記，也可能導致治療效果不佳。

林軒任提醒，醫病溝通不能只講藥物的功效，或許要深入了解病人的「用藥困擾」。下次看診時，別忘了和醫師或藥師討論，讓吃藥這件事變得更輕鬆更可能做得到，相信對自己健康也更好。

