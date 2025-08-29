自由電子報
健康網》孩子偷刷卡買遊戲點數？ 心理師教4方法溝通不強硬

2025/08/29 21:19

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，父母若只是一味責罵，不但難以解決問題，還可能讓親子關係陷入僵局。不如先理解遊戲的魅力，並透過技術防護、理性引導和生活陪伴，幫助孩子學會正確的金錢觀與自制力。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，父母若只是一味責罵，不但難以解決問題，還可能讓親子關係陷入僵局。不如先理解遊戲的魅力，並透過技術防護、理性引導和生活陪伴，幫助孩子學會正確的金錢觀與自制力。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否曾有過這樣的經驗？打開信用卡帳單，突然跳出幾千元，甚至上萬的金額，心裡直覺「是不是被盜刷？」結果一查才發現，「兇手」竟然是孩子的遊戲點數，當下真的氣壞了；心理師指出，面對這樣的狀況，父母若只是一味責罵，不但難以解決問題，還可能讓親子關係陷入僵局。不如先理解遊戲的魅力，並透過技術防護、理性引導和生活陪伴，幫助孩子學會正確的金錢觀與自制力。

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」提到，其實這樣的狀況並不少見，遊戲設計裡藏了很多心理陷阱，最常見的是，「限時道具」，如果現在不買就永遠錯過，還有「抽卡機制」，讓人陷入「下一次可能就中獎」的期待。

黃閎新表示，這些巧妙結合了「飢餓行銷」與「賭徒謬誤」，對孩子來說，誘惑力非常大。更別說虛擬角色在同儕之間代表著「帥氣」或「厲害」，對他們來說，價值甚至超過實體玩具。

父母能做的4件事

技術防護線

手機和遊戲帳號最好綁定雙重驗證或家長控管，避免孩子在衝動下直接完成消費。這是「止血」的第一步，也能讓父母更快掌握消費狀況。

理解遊戲的魅力

先不要急著全盤否定，花點時間聽孩子分享，甚至試玩看看。只有理解遊戲的規則與吸引點，才能跟孩子討論出合理的限制。例如像「傳說對決」這樣的遊戲，一旦進場不能隨意離開，所以「你玩30分鐘就要停」的規定很容易引發衝突。與其一刀切，不如協商一個「完整局數」的安排。

引導孩子的需求

很多孩子其實不是單純想花錢，而是渴望被接納或得到肯定。父母可以陪孩子討論：「朋友是因為你的角色外觀喜歡你，還是因為和你玩得開心？」幫助他們把重心從「買東西」轉向「人際互動的品質」。

建立更豐富的生活選擇

遊戲本身不是壞事，但如果興趣只剩下手遊，孩子就容易失衡。陪孩子一起閱讀、運動、玩桌遊或參加活動，幫助他們發現「除了手遊，生活還有很多好玩的事」。

黃閎新補充，父母也可以適度提醒：每個人都會有想要的東西，但不是所有需求都能馬上被滿足。學會等待、討論與分配，正是孩子成長中最重要的一課。當孩子感受到被理解，而不是只被責罵，他才會學會如何在現實生活裡，用正當的方法追求想要的東西。

