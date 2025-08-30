健康網》母乳乳糖比牛奶高！醫：乳糖是寶寶「成長燃料」非敵人

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，母乳的乳糖含量比牛奶還要高很多，這些天然的乳糖是腦力發展的關鍵成分；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有商家在影片宣稱「配方奶的糖會讓寶寶過動」，新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，其實母乳的乳糖含量比牛奶還要高很多，不過這些天然的乳糖是腦力發展的關鍵成分，是寶寶成長的燃料，千萬不要看到「糖」就以為一定會腦霧或過動。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文表示，每100毫升的母乳乳糖約有7公克，每100毫升的牛奶則有4.8公克乳糖，乳糖與嬰兒腦部發育密切相關。乳糖分解後的半乳糖，是構成「腦苷脂」與「糖蛋白」的關鍵原料；這些物質是神經細胞膜和髓鞘的主要組成。髓鞘就像電線的絕緣外皮，讓神經訊號傳遞更快更準。

蕭捷健說，人類嬰兒出生時大腦尚未完全成熟，出生後第一年是發育最迅速的時期。因此，演化造就母乳較高的乳糖含量，支援這段獨特且快速的腦部成長期。因此，配方奶會盡量模仿母乳，提高乳糖比例，母乳／配方乳裡的乳糖，是寶寶成長的燃料，不是敵人。

