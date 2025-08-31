自由電子報
健康網》戒菸變胖？醫：吸菸造成「壞瘦」

2025/08/31 12:58

不少人不想戒菸的原因是憂心變胖，體重上升；實際上醫師陳潔雯強調，戒菸雖造成短暫體重上升，但瘦得更健康且助益極大。圖取自

不少人不想戒菸的原因是憂心變胖，體重上升；實際上醫師陳潔雯強調，戒菸雖造成短暫體重上升，但瘦得更健康且助益極大。圖取自

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯於臉書專頁「療生活‧陳潔雯醫師」發文指出，近年政府大力提倡戒菸，有部分菸齡長的人，曾說戒菸不僅痛苦，還會變胖；甚至有「吸菸能抑制食慾」的說法。這是真的嗎？

戒菸真的會胖嗎？這只是藉口而已！在門診中，常聽到有人說：「醫師，我其實不太敢戒菸，因為怕一戒就變胖。」、「聽說抽菸可以抑制食慾，是不是可以幫助減重？」、「如果我正在用減重藥，抽菸會影響效果嗎？」這些問題不少人也感到好奇。那讓我用一篇文章，完整探討「吸菸、體重與代謝健康」之間的關係，讓大家有更清楚的科學認識。

吸菸會讓人變瘦嗎？

事實一：吸菸者的平均體重，通常比不抽菸的人低

多項流行病學研究顯示，吸菸者平均比非吸菸者體重低約4–5公斤，BMI也略低。這主要來自於尼古丁的兩個作用：抑制食慾，讓人吃得少；提升基礎代謝率，消耗熱量稍微增加。這也是為什麼很多人把「抽菸」誤認為是一種「控制體重的方法」。

事實二：吸菸≠健康瘦，而是「壞瘦」

近年的研究進一步發現，吸菸與「內臟脂肪堆積」高度相關。換句話說，抽菸雖然可能讓體重數字下降，但脂肪更容易累積在腹部深層，成為高危險的「蘋果型肥胖」。這種中樞型肥胖，會大幅增加心肌梗塞、中風、糖尿病等風險，比單純的「胖」更危險。

戒菸一定會變胖嗎？

很多人怕戒菸後「體重失控」，其實，體重增加確實是常見現象：

●平均來說，戒菸後一年，體重會上升 4–5 公斤。

●主要原因是：食慾恢復、代謝率回到正常，部分人還會用「吃零食」代替「抽菸」的口慾。

●好消息：體重上升的幅度通常在半年後趨於穩定。

●更重要的是，戒菸帶來的健康好處（降低心血管風險、肺功能改善、癌症風險下降），遠遠超過這幾公斤的體重變化。

也就是說，戒菸雖然可能稍微胖一點，但壽命會更長、健康會更好。

抽菸會讓減重變困難嗎？

很多患者會問：「我想減重，如果還在抽菸，會不會更難成功？」目前的臨床研究顯示：

●在接受飲食控制，以及運動訓練等生活型態介入的族群裡，吸菸者和非吸菸者的體重減輕幅度差不多。

●換句話說，抽菸不會直接「破壞」減重成效，但吸菸造成的代謝與荷爾蒙變化，會讓脂肪分布更不健康。

此外，吸菸還會增加胰島素抗性，導致血糖控制更困難；提高血壓與心血管風險，使肥胖的危害更加放大。所以，對正在努力減重的人來說，繼續抽菸等於讓自己在不利的條件下努力，健康回本效果大打折扣。

減重藥物與吸菸：會互相影響嗎？

●GLP-1 類似物（如常聽到的瘦瘦針）

●這類藥物不只抑制食慾、幫助減重，研究還發現：它們可能降低吸菸慾望，甚至讓吸菸相關醫療需求減少。

●有動物實驗指出，GLP-1 類似物與尼古丁合用，會有協同作用，導致更明顯的體重下降。

但請注意：這不是鼓勵「邊抽菸邊用藥」，而是代表 GLP-1 可能未來發展為「戒菸新工具」，但目前仍需更多研究確認。

Bupropion（安非他酮）原本就是常用的戒菸藥物，也能在短期內避免戒菸後的體重增加。不過，隨著時間推進，體重控制效果會逐漸消失。在減重領域，Bupropion 也被納入複方藥物（如 Naltrexone/Bupropion），兼具減重與戒菸潛力。

醫師的結論與建議

●抽菸不等於變瘦：體重下降是假象，腹部內臟脂肪與代謝風險才是真問題。

●戒菸 ≠ 體重失控：雖然會胖一點，但健康收益遠勝體重數字的增加。

●減重過程中，吸菸是絆腳石：它雖不會讓你完全減不下來，但會讓健康效益大打折扣。

●減重藥物並非「吸菸者的捷徑」：GLP-1 與 Bupropion 可能對菸癮有幫助，但不代表可以安心抽菸。

●最理想的健康策略：戒菸、減重，雙管齊下，才能真正降低心血管、癌症與代謝疾病的風險。

小數據分享

●吸菸者平均體重比非吸菸者輕 4–5 公斤，但腹部脂肪堆積更明顯。

●戒菸一年後，平均體重上升 4–5 公斤。

●抽菸者心肌梗塞風險增加 2–3 倍，中風風險增加 2 倍。

●GLP-1 使用者同時出現「降低體重」與「減少菸癮」的潛在效果（需更多研究確認）。

陳潔雯最後用一句話總結：「抽菸不是減重幫手，而是讓你更難真正健康的陷阱。」

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

