晴時多雲

健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》糖友日吃4根玉米 釀高血糖！醫：它不是蔬菜

2025/08/29 18:37

不少人疑惑「玉米是蔬菜」嗎？鄰好西醫診所醫師李思賢解析：玉米是澱粉，有糖友一天吃4根，導致血糖降不下來。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕對於有糖尿病的糖友們，謹慎飲食，避免血糖波動劇烈，是相當困難的。而不少人經常以為「玉米是蔬菜」，答案並非如此。鄰好西醫診所醫師李思賢引用一項案例解說，他遇過一名病患積極減少澱粉攝取並且服用藥物，血糖仍相當高。細問才發現是因為他認為玉米是蔬菜，一天吃4根玉米！

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」說明，有位個案體重一直維持在120公斤，糖化血色素高達10.8%，但是他非常配合我說的，除了減少澱粉的攝取之外，也把牛奶戒了，這對於非常愛喝拿鐵的他來說是非常不容易的。我已經把我手上能開立最好的藥物都給他了，但是血糖還是維持不動。

李思賢表示，直到最近回診，他才發現，原來個案一直都把玉米當作是「蔬菜」，一天會吃到4根玉米。自從發現這個問題，停掉玉米之後，這次的抽血的糖化血色素已經順利的降到了8.6%，三酸甘油脂也從170降低到了108。雖然血糖還是不低，但是我相信再三個月之後一定會有非常驚人的成績單。

李思賢說明，不只是「加工食品」對我們的健康有危害，很多傳統認知健康的原型食物，吃多了也是會讓你的健檢報告出現紅字的，常見的高碳水食物包括飯、地瓜、芋頭、馬鈴薯、玉米等等，這些都是健康但是必須適量攝取的食物。

