健康網》乳糖≠添加糖 醫：「半乳糖」是寶寶大腦建材

2025/08/29 19:59

美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成表示，乳製品中的乳糖是寶寶大腦的「超級建材」，而添加糖則是空有熱量的「甜蜜陷阱」；情境照。（圖取自freepik）

美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成表示，乳製品中的乳糖是寶寶大腦的「超級建材」，而添加糖則是空有熱量的「甜蜜陷阱」；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日「配方奶的糖」影片引起各界關注，從食藥署到奶粉廠商都出面澄清，對此，美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成提到，其實他也被家長問過「鮮奶也有糖欸，有沒有關係？」事實上不同種類的糖，走的路線不同，對健康的影響也差很多，乳製品中的乳糖是寶寶大腦的「超級建材」，而添加糖則是空有熱量的「甜蜜陷阱」。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文說明，乳製品中的「乳糖」在被吸收進身體後，是要先經過腸道裡「乳糖酶」的分解，變成葡萄糖和半乳糖，才能進一步被身體利用的。特別的是，分解出來的「半乳糖」不只是提供能量，它還是寶寶腦細胞和神經發育的重要材料，就像在幫大腦蓋房子一樣。

陳奕成說，除此之外，乳糖還有幾個超級優點：幫助腸道好菌生長；提升鈣、鎂、鋅吸收；甜度低，不容易蛀牙。對小朋友的生長發育來說，是最好的小幫手。

陳奕成指出，另一方面，甜食、甜飲中的添加糖就不是這樣。果糖大部分是在肝臟代謝，吃太多會直接變成脂肪，增加脂肪肝、血脂問題的風險。葡萄糖、玉米糖漿吸收超快，會讓血糖一下子衝高，長期下來可能導致「胰島素阻抗」，增加第二型糖尿病的風險。

陳奕成提到，更可怕的是，添加糖造成的影響不只是「變胖」而已，還會對小朋友產生長久的影響：

●影響大腦發展：高糖飲食影響孩子的學習、記憶和專注力，甚至讓他們更容易煩躁或情緒不穩。

●排擠營養：添加糖攝取太多，孩子就會沒胃口吃真正有營養的食物，反而會缺乏蛋白質、維生素、礦物質，嚴重的話會讓小朋友營養不良、長不高。

●養成嗜甜習慣：糖會讓大腦產生愉悅感，孩子很容易「上癮」，長大以後就更難戒掉。而且可能不只是含糖飲料，到後來連點心、零嘴，都無法離開高糖的垃圾食物。

