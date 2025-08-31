健康網》超加工食品越吃越上癮！ 心血管死亡風險恐增50％

新竹初日診所減重專科醫師王律婷表示，甜點等超加工食品會瞬間刺激大腦釋放多巴胺，短暫快感後又迅速下降，讓你不自覺的一口接一口；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕喜歡甜點的人不少，不論是情人節、慶生或是日常犒賞自己，經常忍不住來一份。新竹初日診所減重專科醫師王律婷分享，最近韓國正夯的「心型敲敲提拉米蘇」，光是儀式感就能瞬間打中少女心，讓人忍不住想要吃一口；但先別急著沉淪，因為它其實就是「超加工食品」的代表。這類超加工食物容易讓人上癮，但越吃越沒飽足感，而且還會傷害細胞、攻擊粒線體，造成身體發炎，導致心血管疾病死亡風險上升50%。

食物常見3分級

到底什麼是超加工食品？王律婷於臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」發文解釋， 簡單來說，就是「加工過頭」的食物。它們通常會加入5種以上的額外成分，讓食物變得好吃、好保存，但也悄悄偷走健康。另，一般來說，食物可大致分級如下：

●未加工或最少加工：如水果、蔬菜、豆魚蛋肉等。

●加工食品：如麵包、水果罐頭、葡萄酒等。

●超加工食品：如泡麵、汽水、冷凍食品、甜點。

新竹初日診所減重專科醫師王律婷說，長期吃超加工食物會讓飽足中樞失靈，不容易飽足，也會更抗拒健康飲食；示意圖。（圖取自photoAC）

攝取易上癮、致發炎

至於為什麼超加工食品不能常吃？王律婷說，攝取過多超加工食品不僅傷害細胞，還會導致心血管疾病死亡風險上升50%。此外，也有以下3大陷阱易對健康造成影響：

●容易上癮，停不下來：它會瞬間刺激大腦釋放多巴胺，短暫快感後又迅速下降，讓你不自覺的一口接一口。

●越吃越沒飽足感：長期吃超加工食物會讓飽足中樞失靈，攝食不太容易飽足，還會讓人更抗拒健康飲食。

●傷害細胞，造成發炎：超加工食品裡的糖化終產物（AGEs）會攻擊細胞粒線體，讓身體出現像肥胖般的「能量工廠失衡」，以致容易疲倦、慢性發炎、體重難降。

王律婷提醒，超加工食物偶爾一份當成節日儀式感沒問題，但千萬別把它當日常。真正浪漫的犒賞，是讓身體有能量、有健康，才能陪伴自己與愛的人更長久。

