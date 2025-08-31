自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》超加工食品越吃越上癮！ 心血管死亡風險恐增50％

2025/08/31 12:09

新竹初日診所減重專科醫師王律婷表示，甜點等超加工食品會瞬間刺激大腦釋放多巴胺，短暫快感後又迅速下降，讓你不自覺的一口接一口；情境照。（圖取自freepik）

新竹初日診所減重專科醫師王律婷表示，甜點等超加工食品會瞬間刺激大腦釋放多巴胺，短暫快感後又迅速下降，讓你不自覺的一口接一口；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喜歡甜點的人不少，不論是情人節、慶生或是日常犒賞自己，經常忍不住來一份。新竹初日診所減重專科醫師王律婷分享，最近韓國正夯的「心型敲敲提拉米蘇」，光是儀式感就能瞬間打中少女心，讓人忍不住想要吃一口；但先別急著沉淪，因為它其實就是「超加工食品」的代表。這類超加工食物容易讓人上癮，但越吃越沒飽足感，而且還會傷害細胞、攻擊粒線體，造成身體發炎，導致心血管疾病死亡風險上升50%。

食物常見3分級

到底什麼是超加工食品？王律婷於臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」發文解釋， 簡單來說，就是「加工過頭」的食物。它們通常會加入5種以上的額外成分，讓食物變得好吃、好保存，但也悄悄偷走健康。另，一般來說，食物可大致分級如下：

未加工或最少加工：如水果、蔬菜、豆魚蛋肉等。

加工食品：如麵包、水果罐頭、葡萄酒等。

超加工食品：如泡麵、汽水、冷凍食品、甜點。

新竹初日診所減重專科醫師王律婷說，長期吃超加工食物會讓飽足中樞失靈，不容易飽足，也會更抗拒健康飲食；示意圖。（圖取自photoAC）

新竹初日診所減重專科醫師王律婷說，長期吃超加工食物會讓飽足中樞失靈，不容易飽足，也會更抗拒健康飲食；示意圖。（圖取自photoAC）

攝取易上癮、致發炎

至於為什麼超加工食品不能常吃？王律婷說，攝取過多超加工食品不僅傷害細胞，還會導致心血管疾病死亡風險上升50%。此外，也有以下3大陷阱易對健康造成影響：

容易上癮，停不下來：它會瞬間刺激大腦釋放多巴胺，短暫快感後又迅速下降，讓你不自覺的一口接一口。

越吃越沒飽足感：長期吃超加工食物會讓飽足中樞失靈，攝食不太容易飽足，還會讓人更抗拒健康飲食。

傷害細胞，造成發炎：超加工食品裡的糖化終產物（AGEs）會攻擊細胞粒線體，讓身體出現像肥胖般的「能量工廠失衡」，以致容易疲倦、慢性發炎、體重難降。

王律婷提醒，超加工食物偶爾一份當成節日儀式感沒問題，但千萬別把它當日常。真正浪漫的犒賞，是讓身體有能量、有健康，才能陪伴自己與愛的人更長久。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中