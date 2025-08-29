遠洋船員健檢驚見多顆結石 軟式輸尿管鏡一次清除

屏東寶建醫院泌尿科醫師吳宗憲說，「軟式輸尿管鏡手術」能一次清除結石，成效良好。（寶建醫院提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東寶建醫院泌尿科醫師吳宗憲近日接診到一名國際貨輪船員有結石問題，檢查發現腎臟內有多顆結石，經採取「軟式輸尿管鏡手術」能一次清除，成效良好也比較震波碎石手術更方便。

吳宗憲表示，結石可以採取體外震波碎石，讓結石隨尿液慢慢排出，但因為患者長期在船上或國外，如果突然發作，疼痛恐難以忍受，也不易立即治療，如果採用軟式輸尿管鏡一次性手術清除；一次清除多顆結石，降低復發風險，也能避免反覆的疼痛與治療帶來的不便，所以病人在聽後，毫不猶豫地選擇了軟式輸尿管鏡手術。

手術當天，醫師透過細長的軟鏡從尿道進入，經膀胱到腎臟，使用雷射將結石擊碎成細沙，再以網子或抽吸裝置取出。手術過程順利，病人隔日即出院，約2-4週後回院移除雙J導管，順利恢復健康。

吳宗憲醫師指出，尿路結石常見的成因包括水分攝取不足、高草酸飲食、家族遺傳以及反覆泌尿道感染，喝水太少會使尿液濃縮，礦物質容易沉澱成晶體；濃茶、咖啡、可樂、巧克力、菠菜等高草酸食物若過量攝取，則會增加結石風險；若父母有結石病史，子女的發生率也較高；而反覆泌尿道感染則可能促使感染性結石形成，所以有泌尿道結石病史或家族史的患者，應定期回診追蹤，若檢查發現結石，建議及早評估治療。

