自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

遠洋船員健檢驚見多顆結石 軟式輸尿管鏡一次清除

2025/08/29 17:48

屏東寶建醫院泌尿科醫師吳宗憲說，「軟式輸尿管鏡手術」能一次清除結石，成效良好。（寶建醫院提供）

屏東寶建醫院泌尿科醫師吳宗憲說，「軟式輸尿管鏡手術」能一次清除結石，成效良好。（寶建醫院提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東寶建醫院泌尿科醫師吳宗憲近日接診到一名國際貨輪船員有結石問題，檢查發現腎臟內有多顆結石，經採取「軟式輸尿管鏡手術」能一次清除，成效良好也比較震波碎石手術更方便。

吳宗憲表示，結石可以採取體外震波碎石，讓結石隨尿液慢慢排出，但因為患者長期在船上或國外，如果突然發作，疼痛恐難以忍受，也不易立即治療，如果採用軟式輸尿管鏡一次性手術清除；一次清除多顆結石，降低復發風險，也能避免反覆的疼痛與治療帶來的不便，所以病人在聽後，毫不猶豫地選擇了軟式輸尿管鏡手術。

手術當天，醫師透過細長的軟鏡從尿道進入，經膀胱到腎臟，使用雷射將結石擊碎成細沙，再以網子或抽吸裝置取出。手術過程順利，病人隔日即出院，約2-4週後回院移除雙J導管，順利恢復健康。

吳宗憲醫師指出，尿路結石常見的成因包括水分攝取不足、高草酸飲食、家族遺傳以及反覆泌尿道感染，喝水太少會使尿液濃縮，礦物質容易沉澱成晶體；濃茶、咖啡、可樂、巧克力、菠菜等高草酸食物若過量攝取，則會增加結石風險；若父母有結石病史，子女的發生率也較高；而反覆泌尿道感染則可能促使感染性結石形成，所以有泌尿道結石病史或家族史的患者，應定期回診追蹤，若檢查發現結石，建議及早評估治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中