限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》驗孕必看！ 正確使用4步驟 選購安心3口訣
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕驗孕試劑是許多準媽媽或有懷孕疑慮者常用的工具，若不了解正確的使用方式，容易造成誤判或不必要的焦慮。食藥署提醒，驗孕試劑屬於醫療器材，須經衛福部核准，取得許可證後才可上市，因此購買時要先認明標有醫療器材許可證字號才可購買。
食藥署說明，驗孕試劑是檢測尿液中的人類絨毛膜促性腺激素（Human chorionic gonadotropin，hCG）的濃度，約在最後一次性行為之後的7-14天達到一定的量，此時也是驗孕的最佳時機。
請繼續往下閱讀...
檢測4步驟
1.收集起床後，第一次尿液檢測較準確。
2.液體應置於反應區，不能碰觸結果顯示區域，以免干擾結果顯示。
3.依說明書建議等待時間，大約5-10分鐘不等。
4.正確判讀結果驗孕試劑的判讀區包含一個控制線（C）以及一個測試線（T），在進行判讀時可分為三種結果：（請對照以下宣導圖片）
●無效：須重新更換一組使用。
●陽性：無論顏色深淺，都表示可能有懷孕徵兆。
●陰性：表示可能沒有懷孕，或檢體hCG濃度太低等因素。
食藥署補充，驗孕結果呈現陰性反應，也不代表沒懷孕，若有月經延遲情形，應再檢驗一次或至醫療院所進行檢查；選購時善用「醫材安心三步驟，一認、二看、三會用」口訣：
●一認：要先認識驗孕試劑是醫療器材。
●二看：購買產品時看清楚包裝上載明的醫療器材許可證字號。
●三會用：在使用前要詳閱說明書。
轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1041期
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應