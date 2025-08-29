健康網》驗孕必看！ 正確使用4步驟 選購安心3口訣

食藥署提醒，驗孕試劑屬於醫療器材，須經衛福部核准，取得許可證後才可上市，因此購買時要先認明標有醫療器材許可證字號才可購買。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕驗孕試劑是許多準媽媽或有懷孕疑慮者常用的工具，若不了解正確的使用方式，容易造成誤判或不必要的焦慮。食藥署提醒，驗孕試劑屬於醫療器材，須經衛福部核准，取得許可證後才可上市，因此購買時要先認明標有醫療器材許可證字號才可購買。

食藥署說明，驗孕試劑是檢測尿液中的人類絨毛膜促性腺激素（Human chorionic gonadotropin，hCG）的濃度，約在最後一次性行為之後的7-14天達到一定的量，此時也是驗孕的最佳時機。

請繼續往下閱讀...

檢測4步驟

1.收集起床後，第一次尿液檢測較準確。

2.液體應置於反應區，不能碰觸結果顯示區域，以免干擾結果顯示。

3.依說明書建議等待時間，大約5-10分鐘不等。

4.正確判讀結果驗孕試劑的判讀區包含一個控制線（C）以及一個測試線（T），在進行判讀時可分為三種結果：（請對照以下宣導圖片）

驗孕試劑正確用。（轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1041期）

●無效：須重新更換一組使用。

●陽性：無論顏色深淺，都表示可能有懷孕徵兆。

●陰性：表示可能沒有懷孕，或檢體hCG濃度太低等因素。

食藥署補充，驗孕結果呈現陰性反應，也不代表沒懷孕，若有月經延遲情形，應再檢驗一次或至醫療院所進行檢查；選購時善用「醫材安心三步驟，一認、二看、三會用」口訣：

●一認：要先認識驗孕試劑是醫療器材。

●二看：購買產品時看清楚包裝上載明的醫療器材許可證字號。

●三會用：在使用前要詳閱說明書。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1041期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法