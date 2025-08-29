您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
健康網》網傳看《鬼滅之刃》吃麻糬緩尿意？ 營養師解真相
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕日本動畫電影《鬼滅之刃》熱映中，面對片長2個半小時，許多人擔心尿意來襲問題；網路也傳出偏方：觀影前吞2顆麻糬便能穩穩憋尿。對此，營養師李羽萱表示，麻糬抗尿之說，係因糯米澱粉特性容易有飽脹感而令人不想上廁所；另因糯米本身無利尿成分，加上在腸胃中不好消化，以致不會關注尿意，還能延緩水分吸收，減少尿液生成。所以，其實是腸胃負擔感轉移了注意力，而不是麻糬真能控尿。
麻糬抗尿4真相大解析
麻糬真能幫你憋尿嗎？李羽萱於臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」提出以下4大解析，帶你一窺「麻糬抗尿」的真相：
●糯米澱粉特性：麻糬的主要成分是支鏈澱粉，因為質地黏稠，容易讓胃停留較長時間，造成「飽脹感」，讓人感覺不想上廁所。
●沒有利尿成分：糯米本身並不含咖啡因或鉀離子等會刺激腎臟或膀胱的成分，所以並不會直接影響尿液的產生。
●注意力轉移：因麻糬不好消化，腸胃充滿食物下，也會讓人不會那麼關注尿意。
●延緩水分吸收：黏稠的糯米會讓水分進入血液的速度變慢，從而減少尿液生成。
看電影3類食物飲品應避免
因此，李羽萱進一步指出，這其實只是腸胃負擔感轉移了注意力，而不是麻糬真能控尿；並提醒若想全程不間斷看電影，記得須避免以下飲品和食物：
●咖啡、茶、可樂：含咖啡因飲品會促進腎臟血流，讓尿液生成增加。
●酒精飲品：酒精會抑制「抗利尿激素」，使水分無法回收，導致產生頻繁尿意，讓人無法專心看完電影。
●高鉀水果（如香蕉、西瓜、奇異果）：鉀離子會促進水分代謝，若吃了這些水果，恐怕不到1小時就會跑廁所。
李羽萱並強調，真正想要不間斷觀看，最穩妥的方式是：進場前先上廁所，並避免開場前1小時大量飲水。至於網傳「麻糬抗尿」之說，其實只是幫助你轉移了注意力，讓你忘了尿意。
