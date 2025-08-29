限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
情人節別忘了保護自己 愛滋自我篩檢免運費
〔記者葉永騫／屏東報導〕今天（29日）是七夕情人節，在浪漫約會之餘，也別忘保護自己，全國本國籍HIV感染病例累計45765人，屏東縣為1563人，衛生福利部疾病管制署推出「愛滋自我篩檢試劑免運活動」，即日起至9月7日止，每日前500筆訂單（每筆限購2劑）享免運優惠，民眾可至「愛滋自我篩檢計畫網站」訂購於便利超商（7-ELEVEN或全家）取貨付款。
屏東縣衛生局表示，不安全性行為仍是造成愛滋及性傳染病感染的主要原因，依據疾管署監測資料，截至今7月底，全國本國籍HIV感染病例累計45765人，屏東縣為1563人，其中逾八成與不安全性行為有關且年輕化。
請繼續往下閱讀...
經統計，梅毒感染及13至24歲年輕族群近年呈現持續上升趨勢，曾有高風險行為者，建議每3至6個月篩檢HIV一次，各大醫院可提供免費匿名篩檢與諮詢服務；有需求者，另可透過人工發放、自動服務機或網路訂購方式取得自我篩檢試劑，兼具隱私與便利，相關資訊可至疾管署全球資訊網、「愛滋自我篩檢計畫網站」及屏東縣政府衛生局官網查詢或撥打1922及08-7380208防疫專線洽詢。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應