情人節別忘了保護自己 愛滋自我篩檢免運費

2025/08/29 17:13

疾管署推出網路訂購愛滋自我篩檢試劑，享有超商免運優惠。（屏東縣衛生局提供）

疾管署推出網路訂購愛滋自我篩檢試劑，享有超商免運優惠。（屏東縣衛生局提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕今天（29日）是七夕情人節，在浪漫約會之餘，也別忘保護自己，全國本國籍HIV感染病例累計45765人，屏東縣為1563人，衛生福利部疾病管制署推出「愛滋自我篩檢試劑免運活動」，即日起至9月7日止，每日前500筆訂單（每筆限購2劑）享免運優惠，民眾可至「愛滋自我篩檢計畫網站」訂購於便利超商（7-ELEVEN或全家）取貨付款。

屏東縣衛生局表示，不安全性行為仍是造成愛滋及性傳染病感染的主要原因，依據疾管署監測資料，截至今7月底，全國本國籍HIV感染病例累計45765人，屏東縣為1563人，其中逾八成與不安全性行為有關且年輕化。

經統計，梅毒感染及13至24歲年輕族群近年呈現持續上升趨勢，曾有高風險行為者，建議每3至6個月篩檢HIV一次，各大醫院可提供免費匿名篩檢與諮詢服務；有需求者，另可透過人工發放、自動服務機或網路訂購方式取得自我篩檢試劑，兼具隱私與便利，相關資訊可至疾管署全球資訊網、「愛滋自我篩檢計畫網站」及屏東縣政府衛生局官網查詢或撥打1922及08-7380208防疫專線洽詢。

民眾可透過自動服務機取得自我篩檢試劑。（屏東縣衛生局提供）

民眾可透過自動服務機取得自我篩檢試劑。（屏東縣衛生局提供）

