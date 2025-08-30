健康網》膽囊有問題怎麼辦？ 手術、安全與術後飲食1次看懂

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維表示，當膽囊發炎或有膽石時，最常見的處置方法就是膽囊切除手術；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「醫生，我一直覺得右上腹不舒服，是不是膽囊有問題？」秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維表示，當膽囊發炎或有膽石時，最常見的處置方法就是膽囊切除手術，這手術聽起來有點嚇人，但其實是一個很常見且相對安全的手術，能有效改善症狀。

黃士維在臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」分享，1篇懶人包，一次解答大家最常問的問題，幫你釐清關鍵觀念：

常見的症狀有哪些？

右上腹痛、噁心、嘔吐、消化不良、脹氣。

哪些人需要膽囊切除術？

1.膽囊有結石且引起疼痛或炎症。

2.反覆發作的膽囊炎。

3.膽囊異常增生。

手術後需要注意什麼？

●術後需適當休息，避免劇烈運動或重物搬運。

●初期可能會有輕微的腹脹或消化不良症狀。

●通常需要一段時間適應，避免高脂肪食物。

黃士維提到，膽囊切除術是相對安全的手術，但確實可能有一些後遺症。大部分患者術後恢復良好，能夠過正常生活，但有些人會經歷消化功能的變化。這是因為膽囊原本負責儲存和調節釋放膽汁，切除後膽汁會直接從肝臟流入腸道，沒有了「調節閥」的功能。這可能導致部分患者在吃高脂食物後出現腹瀉或消化不適。好消息是，多數這類症狀會隨時間改善，透過飲食調整也能有效緩解不適。

膽囊切除飲食建議

●術後初期：前幾週選擇低脂、易消化的食物，如白粥、麵條、蒸煮蔬菜和瘦肉。採取少量多餐方式，一天吃5-6餐而不是3大餐，避免一次吃太多油膩食物。

●逐步調整：隨著身體適應，可以慢慢增加脂肪攝取量，但仍建議維持在低脂至中脂範圍。選擇健康的脂肪來源如橄欖油、酪梨和堅果，避免動物性脂肪和反式脂肪。

●注意個人反應：每個人對食物的耐受性不同，可以保持飲食日記，記錄哪些食物會引起不適，找出適合自己的飲食模式。

