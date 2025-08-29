止痛藥無效！卡車司機頭痛3個月 真兇竟在鼻子裡

台中榮總神經內科醫師王星翰指鼻竇位於額頭與側兩頰，鼻竇腫脹發炎導致頭痛。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕55歲的卡車司機有偏頭痛病史，近來反覆頭痛3個月，吃止痛藥也無效。今（2025）年6月到台中醫院慢性頭痛就醫，發現竟是鼻竇炎惹禍。X光檢查左側鼻竇出現腫脹發炎，長期刺激鼻竇神經，誘發頭痛，用藥治療鼻竇炎後1週，症狀大幅緩解。

台中榮總神經內科醫師王星翰指出，台灣鼻竇炎發生率約3-6.4%，約有百萬人人有鼻塞、鼻涕倒流、臉部脹痛及慢性咳嗽困擾，症狀嚴重時甚至會影響嗅覺及睡眠品質，青少年患者還可能因注意力不足、缺課而阻礙學習。

請繼續往下閱讀...

王星翰說，鼻竇位於額頭及鼻側兩頰，患者頭痛部位多在額頭附近，符合鼻竇炎發病位置，加上近期曾上呼吸道感染，就醫前3個月曾感冒，出現咳嗽、流鼻水、流鼻涕等症狀，吃藥治好感冒，卻接著出現頭痛症狀，發病時間不固定，但每次頭痛就悶脹難受，吃止痛藥也無法改善，懷疑是鼻竇頭痛，用藥後大幅改善。

鼻竇頭痛容易與偏頭痛混淆，王星翰指出，鼻竇頭痛好發部位在臉部或額頭，會持續數天，會出現黃膿鼻涕、淋巴結腫大、發燒，會出現悶脹或搏動性疼痛、鼻塞感，有時會與偏頭痛症混淆，但治療策略不同，必須用藥治療鼻竇炎，對症下藥，才能改善。

王星翰說，目前常見的鼻竇炎治療方法包含消炎藥物、鼻腔沖洗、及抗生素治療；另維持通風環境及個人衛生，遠離過敏則是預防鼻竇炎的方法，提醒民眾如有頭痛經治療後仍反覆發作，可找專業醫師就診，對症下藥，遠離慢性頭痛困擾。

王星翰補充說，慢性頭痛特診中患者頭痛的原因很多，包括偏頭痛、血管炎、失眠、感冒等，通常都會根據患者病史、發病的症狀與部位來找出頭痛的特性與原因，症狀不典型就會輔以鼻竇x光影像等檢查追查病因，像詹先生這種感冒併發鼻竇炎的患者就是其一。

台中榮總神經內科醫師王星翰指患者左側鼻竇腫漲發炎，誘發偏頭痛。（記者蔡淑媛翻攝）

