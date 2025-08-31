自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》秋老虎發威溫差大 飲食吃這潤肺護腸、強健呼吸道

2025/08/31 07:28

中醫師王大元表示，秋老虎時節易出現腸胃等問題，對於肺陰的保護也特別重要，建議補充蜂蜜水、檸檬水等飲品養肺潤肺；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師王大元表示，秋老虎時節易出現腸胃等問題，對於肺陰的保護也特別重要，建議補充蜂蜜水、檸檬水等飲品養肺潤肺；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕節氣已進入秋天，但不代表高溫炎熱的氣候就結束，尤其近日氣溫不斷飆高，甚至比夏天更悶熱難受。中醫師王大元表示，所謂「秋老虎」時節，大約是8月底至9月之際，不僅白天高溫、早晚涼，也容易造成呼吸道、腸胃、皮膚等問題。建議飲食可選擇蜂蜜水、檸檬水、酸梅湯和潤韻茶助潤肺、保護呼吸道；若因乾燥缺水而便秘，可多補充富含膳食纖維的食物。

王大元於臉書專頁「元氣中醫師 王大元」發文說，秋老虎介於立秋和處暑兩個節氣之間，如同現在雖然入秋了，但因連日強烈的陽光照射，出現短暫的乾燥炎熱，就像是一隻老虎橫行霸道。但此時清晨和入夜氣溫又常會下降，忽冷忽熱和濕度變化下，也容易出現呼吸道、腸胃和皮膚等問題。

秋燥呼吸道、腸胃、皮膚易出問題

王大元說，中醫認為秋天乾燥，應以養陰益肺為主，輔以養血潤燥。「燥邪」容易對「肺陰」造成損傷，細菌入侵呼吸道黏膜後難以排除，也易引起鼻乾咽痛、咳嗽胸悶、氣喘或扁桃腺發炎等症狀，因此秋天對肺陰的保護顯得特別重要。此外，肺主皮毛，水分不足也會引起皮膚搔癢，甚至乾裂、脫屑；加上肺與大腸相表裏，肺陰虛損也造成大腸傳導系統出現問題。

補充膳食纖維有助腸道健康

至於飲食方面，王大元建議蔬果類可以選擇蓮藕、蓮子、山藥、百合、銀耳、水梨、蘋果、黑豆等；蜂蜜水、檸檬水、酸梅湯和潤韻茶則是秋天養肺潤肺的首選。若因乾燥缺水而便秘，不妨多補充富含膳食纖維的食物，如空心菜、地瓜葉、白菜、金針菇等，有助腸道健康。

另，王大元也曾於臉書發文推薦青草茶，有助清暑熱、解臟腑結熱毒。此外，仙草也具有許多不含熱量的水溶性膳食纖維、抗氧化物和抑制尿酸生成的物質，可幫助降低血中膽固醇濃度、增加飽足感、穩血糖、促進排便、調節免疫能力等。惟冷底體質者較不適合食用仙草製品，建議製作仙草茶時，可加入一些溫熱的龍眼乾、甘平的大棗緩和仙草的冷性。

中醫師王大元說，若因秋季乾燥缺水而便秘，不妨多補充富含膳食纖維的食物，如空心菜、地瓜葉、金針菇等，有助腸道健康。（資料照）

中醫師王大元說，若因秋季乾燥缺水而便秘，不妨多補充富含膳食纖維的食物，如空心菜、地瓜葉、金針菇等，有助腸道健康。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中