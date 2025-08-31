健康網》秋老虎發威溫差大 飲食吃這潤肺護腸、強健呼吸道

中醫師王大元表示，秋老虎時節易出現腸胃等問題，對於肺陰的保護也特別重要，建議補充蜂蜜水、檸檬水等飲品養肺潤肺；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕節氣已進入秋天，但不代表高溫炎熱的氣候就結束，尤其近日氣溫不斷飆高，甚至比夏天更悶熱難受。中醫師王大元表示，所謂「秋老虎」時節，大約是8月底至9月之際，不僅白天高溫、早晚涼，也容易造成呼吸道、腸胃、皮膚等問題。建議飲食可選擇蜂蜜水、檸檬水、酸梅湯和潤韻茶助潤肺、保護呼吸道；若因乾燥缺水而便秘，可多補充富含膳食纖維的食物。

王大元於臉書專頁「元氣中醫師 王大元」發文說，秋老虎介於立秋和處暑兩個節氣之間，如同現在雖然入秋了，但因連日強烈的陽光照射，出現短暫的乾燥炎熱，就像是一隻老虎橫行霸道。但此時清晨和入夜氣溫又常會下降，忽冷忽熱和濕度變化下，也容易出現呼吸道、腸胃和皮膚等問題。

秋燥呼吸道、腸胃、皮膚易出問題

王大元說，中醫認為秋天乾燥，應以養陰益肺為主，輔以養血潤燥。「燥邪」容易對「肺陰」造成損傷，細菌入侵呼吸道黏膜後難以排除，也易引起鼻乾咽痛、咳嗽胸悶、氣喘或扁桃腺發炎等症狀，因此秋天對肺陰的保護顯得特別重要。此外，肺主皮毛，水分不足也會引起皮膚搔癢，甚至乾裂、脫屑；加上肺與大腸相表裏，肺陰虛損也造成大腸傳導系統出現問題。

補充膳食纖維有助腸道健康

至於飲食方面，王大元建議蔬果類可以選擇蓮藕、蓮子、山藥、百合、銀耳、水梨、蘋果、黑豆等；蜂蜜水、檸檬水、酸梅湯和潤韻茶則是秋天養肺潤肺的首選。若因乾燥缺水而便秘，不妨多補充富含膳食纖維的食物，如空心菜、地瓜葉、白菜、金針菇等，有助腸道健康。

另，王大元也曾於臉書發文推薦青草茶，有助清暑熱、解臟腑結熱毒。此外，仙草也具有許多不含熱量的水溶性膳食纖維、抗氧化物和抑制尿酸生成的物質，可幫助降低血中膽固醇濃度、增加飽足感、穩血糖、促進排便、調節免疫能力等。惟冷底體質者較不適合食用仙草製品，建議製作仙草茶時，可加入一些溫熱的龍眼乾、甘平的大棗緩和仙草的冷性。

中醫師王大元說，若因秋季乾燥缺水而便秘，不妨多補充富含膳食纖維的食物，如空心菜、地瓜葉、金針菇等，有助腸道健康。（資料照）

