健康網》七夕小酌「葡萄酒」 紅、白酒系7品種一次看

〔健康頻道／綜合報導〕七夕情人節來點葡萄酒助興？農業部在臉書專頁「農業部」上發文分享，其實「釀酒葡萄」與「鮮食葡萄」大不同！釀酒葡萄果實小、皮厚肉薄，酸度與含糖量更高，才能釀出風味獨特的紅白酒。葡萄含有醣類、維生素A、B1、B2、B12、C、E、纖維素和抗氧化物，常見白酒系葡萄有金香、台中1、3、5號；紅酒系葡萄有黑后、台中2、4號。

台灣常見的釀酒葡萄品種包括「金香」、「黑后」，以及帶有荔枝香、玫瑰香或天然麝香的「台中1號～5號」，分別適合釀製白酒或紅酒。今晚無論是與情人對飲，或單身自己小酌，都能感受國產葡萄酒的浪漫魅力。

白酒系葡萄

●金香：肉質軟多汁。

●台中1號：帶有天然麝香香氣。

●台中3號：帶荔枝香氣。

●台中5号：帶荔枝香氣。

紅酒系葡萄

●黑后：青花素含量高，釀成紅酒後顏色相當深。

●台中2號：帶有天然麝香香氣。

●台中4號：帶有玫瑰香氣。

另關於葡萄營養，中醫師王大元指出，葡萄除含有醣類、維生素A、B1、B2、B12、C、E、纖維素和抗氧化物等成分外，葡萄籽的原花青素和表皮的白藜蘆醇，是優質的抗氧化劑，能夠排除體內毒素、抑制血栓形成、預防心血管疾病和抗老化作用，因此吃葡萄時，可考慮吃葡萄不吐皮，但記得用流動的清水沖洗，避免多餘的農藥殘留。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

