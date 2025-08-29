癌友凍卵補助、HPV男生也能免費打 衛福部9月新制一次看

9月即將到來，衛福部推出多項新制，內容涵蓋癌友生育保存補助、HPV疫苗公費擴大接種，以及健保給付新藥與診療項目等。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕9月即將到來，衛福部一口氣推出多項新制，內容涵蓋癌友生育保存補助、HPV疫苗公費擴大接種，以及健保給付新藥與診療項目等，減輕病人負擔，同時提升國人健康保障。

國健署首度試辦「醫療性生育保存補助方案」，幫助年輕癌友留下生育希望，9月起針對18至40歲、罹患第0至第3期乳癌或血液癌（如白血病、淋巴癌、多發性骨髓瘤）的患者，只要經醫師評估治療恐影響生育力，就能申請補助，女性每次最高7萬元，男性最高8000元，每人終身可申請兩次，首年預估約600人受惠。

同樣由國健署推動的HPV疫苗政策，也自9月起擴大至國中男生，新增11萬人受惠，加上原有的10.3萬名國中女生，全年將有21.3萬名青少年可免費施打，期望降低未來相關癌症風險。

健保署則自9月起將新增或修訂29項診療給付項目，包括「第十三因子測定」、「多發性硬化症/視神經脊髓炎量表評估」等，預估每年將增加支出約2787萬元。藥品給付部分也同步擴大，將多項新藥納入健保。降膽固醇新藥Repatha與Praluent給付條件放寬，擴大至重大心血管事件患者，預估每年超過5000人受惠。

另針對罕見或治療困難的疾病，也有多項藥物納入：

●「胃腸道基質瘤（GIST）」：Qinlock（ripretinib）提供多線治療後的晚期患者新選擇，首年預估約86人使用，藥費約5400萬至6000萬元。

●「慢性骨髓性白血病（CML）」：Asciminib（Scemblix，欣覓力）適用於至少兩種藥物無效的患者，五年推估46至79人，年藥費約5600萬至9600萬元。

●「多發性骨髓瘤」：Darzalex（daratumumab，達雷木單抗）擴大至新診斷並接受自體移植的病人，約55至106人受惠，藥費落在300萬至5800萬元。

●「細菌性結膜炎」：含moxifloxacin成分的「欣克炎」眼藥水納入健保，年用量估計5.8萬至12.9萬瓶，藥費約782萬至866萬元。

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，雖然部分藥物受惠人數不多，但對患者病情控制與存活率有關鍵意義，能提供更多治療選擇與改善預後，臨床意義重大。

食品查驗也有新制，為增進查驗效率及完善邊境查驗措施，食藥署9月1日起實施「具結先行放行」制度，讓進口食品在業者繳交保證金後可先行放行，並增訂「文件補正期限」、「保證金循環使用」、「電子送達通知」三大便民措施，完整制度將於明年1月全面上路，預期可提升邊境通關效率。

