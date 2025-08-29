自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

癌友凍卵補助、HPV男生也能免費打 衛福部9月新制一次看

2025/08/29 16:34

9月即將到來，衛福部推出多項新制，內容涵蓋癌友生育保存補助、HPV疫苗公費擴大接種，以及健保給付新藥與診療項目等。（記者邱芷柔攝）

9月即將到來，衛福部推出多項新制，內容涵蓋癌友生育保存補助、HPV疫苗公費擴大接種，以及健保給付新藥與診療項目等。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕9月即將到來，衛福部一口氣推出多項新制，內容涵蓋癌友生育保存補助、HPV疫苗公費擴大接種，以及健保給付新藥與診療項目等，減輕病人負擔，同時提升國人健康保障。

國健署首度試辦「醫療性生育保存補助方案」，幫助年輕癌友留下生育希望，9月起針對18至40歲、罹患第0至第3期乳癌或血液癌（如白血病、淋巴癌、多發性骨髓瘤）的患者，只要經醫師評估治療恐影響生育力，就能申請補助，女性每次最高7萬元，男性最高8000元，每人終身可申請兩次，首年預估約600人受惠。

同樣由國健署推動的HPV疫苗政策，也自9月起擴大至國中男生，新增11萬人受惠，加上原有的10.3萬名國中女生，全年將有21.3萬名青少年可免費施打，期望降低未來相關癌症風險。

健保署則自9月起將新增或修訂29項診療給付項目，包括「第十三因子測定」、「多發性硬化症/視神經脊髓炎量表評估」等，預估每年將增加支出約2787萬元。藥品給付部分也同步擴大，將多項新藥納入健保。降膽固醇新藥Repatha與Praluent給付條件放寬，擴大至重大心血管事件患者，預估每年超過5000人受惠。

另針對罕見或治療困難的疾病，也有多項藥物納入：

●「胃腸道基質瘤（GIST）」：Qinlock（ripretinib）提供多線治療後的晚期患者新選擇，首年預估約86人使用，藥費約5400萬至6000萬元。

●「慢性骨髓性白血病（CML）」：Asciminib（Scemblix，欣覓力）適用於至少兩種藥物無效的患者，五年推估46至79人，年藥費約5600萬至9600萬元。

●「多發性骨髓瘤」：Darzalex（daratumumab，達雷木單抗）擴大至新診斷並接受自體移植的病人，約55至106人受惠，藥費落在300萬至5800萬元。

●「細菌性結膜炎」：含moxifloxacin成分的「欣克炎」眼藥水納入健保，年用量估計5.8萬至12.9萬瓶，藥費約782萬至866萬元。

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，雖然部分藥物受惠人數不多，但對患者病情控制與存活率有關鍵意義，能提供更多治療選擇與改善預後，臨床意義重大。

食品查驗也有新制，為增進查驗效率及完善邊境查驗措施，食藥署9月1日起實施「具結先行放行」制度，讓進口食品在業者繳交保證金後可先行放行，並增訂「文件補正期限」、「保證金循環使用」、「電子送達通知」三大便民措施，完整制度將於明年1月全面上路，預期可提升邊境通關效率。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中