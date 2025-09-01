自由電子報
健康醫療
婦兒親子

健康網》經痛不再忍！ 中醫授5穴位、3茶飲「舒緩攻略」

2025/09/01 08:15

茯苓薏仁薑茶能祛寒除濕，適合寒濕凝滯型；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

茯苓薏仁薑茶能祛寒除濕，適合寒濕凝滯型；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「每次來月經都痛到懷疑人生！」不少女性在生理期常出現下腹痛、腰痠、甚至嘔吐、腹瀉，讓人痛苦不堪。扶原中醫診所中醫師羅可雯在臉書專頁「扶原中醫診所」指出，經痛時可按壓5穴位：合谷穴、關元穴、血海穴、三陰交穴、太衝穴；3種養生茶飲調理則包含：當歸山楂陳皮茶、茯苓薏仁薑茶、桂圓紅棗茶，需根據證型對症調理。

羅可雯指出，經痛分為原發性與續發性，前者與子宮收縮有關，後者則多與子宮內膜異位症、子宮肌瘤等器質性病變有關。她提醒，除了病因不同，還有初經早、經期長、體重過重、抽菸、喝酒等危險因子，會讓經痛更嚴重。

常見3大證型經痛

1. 氣滯血瘀型：經前或經期下腹脹痛、乳房胸脅脹痛，經血色暗且有血塊。治療以活血化瘀、行氣止痛為主。

2. 寒濕凝滯型：因飲食生冷或淋雨受寒，下腹冷痛、腰痠，熱敷會緩解。治療以溫經散寒、除濕。

3. 氣血兩虛型：體質虛弱、氣血不足，下腹痛伴隨下墜感，經血色淡質稀。治療需補氣養血。

5大舒緩穴位

●合谷穴（虎口處）：行氣活血、止痛。

●關元穴（肚臍下三寸）：補腎氣、暖子宮。

●血海穴（大腿內側膝上兩寸）：調暢血行。

●三陰交穴（內踝上三寸）：調經止痛。

●太衝穴（足背一二趾間凹陷）：疏肝解鬱。

氣滯血瘀型者，通常經前或經期下腹脹痛、乳房胸脅脹痛，經血色暗且有血塊；圖為情境照。（圖取自freepik）

氣滯血瘀型者，通常經前或經期下腹脹痛、乳房胸脅脹痛，經血色暗且有血塊；圖為情境照。（圖取自freepik）

養生茶飲調理

●當歸山楂陳皮茶：活血行氣，適合氣滯血瘀型。

●茯苓薏仁薑茶：祛寒除濕，適合寒濕凝滯型。

●桂圓紅棗茶：補血安神，適合氣血兩虛型。

經痛日常調整

熱水袋熱敷可放鬆子宮肌肉、增加血流量，緩解疼痛；搭配瑜珈、散步等運動能促進內啡肽分泌，幫助止痛。飲食方面多補充水分與抗發炎食物（蔬菜、水果、深海魚），並減少咖啡因攝取。羅可雯提醒，若經痛長期影響生活，建議尋求專業中醫師診斷，透過辨證施治，搭配生活調整，才能讓「經痛不再成為每個月的夢魘」。

