健康網》喝水多不緊張！研究：少喝水 壓力荷爾蒙增加

大眾對飲水的優點多有了解，不過有新研究發現：「喝水夠多能幫助你增加抗壓力」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家都知道，多喝水能夠改善膚質並控制食慾。不過有研究提到，在趕案子、演說前適量、適時補充水分，更能降低壓力。根據《New Atlas》報導，由利物浦約翰摩爾斯大學（Liverpool John Moores University）研究指出，喝水量較少且時間很長的成人，面臨壓力時，腦部皮質醇上升速度極快，且特別明顯，同時心跳加快的速度特別高，焦慮感也特別嚴峻。

這份研究邀請100名年齡在18到35歲的健康男女，透過智慧保溫瓶以及問卷監測一週喝水量。選出32水分攝取量最低與最高的25%區間人們。「偏低者」平均每天喝1300c.c.，「偏高組」平均喝4400c.c.。

請繼續往下閱讀...

隨後他們參加一場模擬面試，需在一群研究人員盯著看之情形下，發表演說甚至要心算；測驗重點在於觸發壓力反應，以利觀察腦部變化。這場面試發現，喝水量低的組別，皮質醇（Cortisol）大量上升，且開始30分鐘後保持高點；不過心率則是兩者都相同。重點是，這些人在性別、年齡、睡眠品質，焦慮程度等影響壓力反應之因素，高度匹配。

摩爾斯大學教授尼爾沃爾什（Neil Walsh）表示，「皮質醇為人體的壓力荷爾蒙，過多恐將增加心臟病、糖尿病乃至憂鬱症之風險。」而喝水量低的組別，唾液中的皮質醇濃度相當高，比喝水量高的人多出55%。反之喝水量高的一組，皮質醇分泌處於穩定。

這顯示，平時喝水量低，壓力系統可能在日常生活中過度反應，時間進展下，皮質醇上升可能導致肥胖、糖尿病等慢性病；而喝水少同樣會引發這些狀況。雖然氣候、年齡等變因也可能影響數據，且未測試增加飲水量，是否能降低壓力荷爾蒙；若有更新的研究，將能更進一步理解水與荷爾蒙的差異。尼爾指出，補充水分能幫助身體更有效應付壓力。「若有需要進行演說，或是趕提案，帶點水在身上是有幫助的。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法