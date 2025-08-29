高雄鼓山登革熱社區群聚 5天清出10噸廢棄物

防疫團隊連日動員執行地毯式孳生源檢查、噴藥滅蚊及環境整頓。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區本月23日發現今年首例本土登革熱，經擴大採檢共已找出8例，由於爆發家庭及社區群聚疫情，衛生局5天來加強環境清消，已清出10.4噸的廢棄物，今（29）日本土疫情未再新增，但有1例越南入境的境外移入個案，且確診前曾在公共場所活動，呼籲民眾提高警覺。

衛生局指出，今日新增1例境外移入確診個案，患者是30多歲本國籍長住越南女性，8月21日於當地即有頭痛、發燒及肌肉痛等症狀，26日返國自桃園入境，隔天台北快篩陽性，當晚返回高雄，今日確定PCR陽性第2型確診，境外移入目前累計共14例。

請繼續往下閱讀...

由於個案返回高雄，確診前仍外出至公共場所活動及用餐，加上目前已有本土群聚疫情，增加病毒傳播風險，民眾有疑似症狀儘速就醫，避免疫情擴散。

此外，鼓山區本土登革熱家庭及社區群聚疫情，今日無新增個案，累計維持8例，不過當地為舊部落，空屋多、廢棄物堆積嚴重，防疫團隊5天共計緊急防治2027戶、查獲882個積水容器，其中254個已孳生病媒蚊幼蟲，捕獲72隻斑蚊，另清除41處髒亂點，累計廢棄物達10.4噸。

衛生局表示，鼓山區本土群聚疫情前4例檢體病毒基因定序比對，與今年越南境外移入個案病毒株相同，且今日新增境外移入個案也是第2型，顯見入境感染未就醫或未通報，提醒民眾入境2日內若有登革熱疑似症狀主動回報，配合採檢、疫調可獲發防疫禮券500元，若確診登革熱則可獲2500元通報獎金。

鼓山區大動作清除社區髒亂點。（高雄市衛生局提供）

鼓山區近日積極清潔，執行5天以來，已清出10.4噸廢棄物。（高雄市衛生局提供）

避免造成登革熱孳生源，鼓山區進行環境整頓。（高雄市衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法