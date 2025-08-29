自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

高雄鼓山登革熱社區群聚 5天清出10噸廢棄物

2025/08/29 15:57

防疫團隊連日動員執行地毯式孳生源檢查、噴藥滅蚊及環境整頓。（高雄市衛生局提供）

防疫團隊連日動員執行地毯式孳生源檢查、噴藥滅蚊及環境整頓。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區本月23日發現今年首例本土登革熱，經擴大採檢共已找出8例，由於爆發家庭及社區群聚疫情，衛生局5天來加強環境清消，已清出10.4噸的廢棄物，今（29）日本土疫情未再新增，但有1例越南入境的境外移入個案，且確診前曾在公共場所活動，呼籲民眾提高警覺。

衛生局指出，今日新增1例境外移入確診個案，患者是30多歲本國籍長住越南女性，8月21日於當地即有頭痛、發燒及肌肉痛等症狀，26日返國自桃園入境，隔天台北快篩陽性，當晚返回高雄，今日確定PCR陽性第2型確診，境外移入目前累計共14例。

由於個案返回高雄，確診前仍外出至公共場所活動及用餐，加上目前已有本土群聚疫情，增加病毒傳播風險，民眾有疑似症狀儘速就醫，避免疫情擴散。

此外，鼓山區本土登革熱家庭及社區群聚疫情，今日無新增個案，累計維持8例，不過當地為舊部落，空屋多、廢棄物堆積嚴重，防疫團隊5天共計緊急防治2027戶、查獲882個積水容器，其中254個已孳生病媒蚊幼蟲，捕獲72隻斑蚊，另清除41處髒亂點，累計廢棄物達10.4噸。

衛生局表示，鼓山區本土群聚疫情前4例檢體病毒基因定序比對，與今年越南境外移入個案病毒株相同，且今日新增境外移入個案也是第2型，顯見入境感染未就醫或未通報，提醒民眾入境2日內若有登革熱疑似症狀主動回報，配合採檢、疫調可獲發防疫禮券500元，若確診登革熱則可獲2500元通報獎金。

鼓山區大動作清除社區髒亂點。（高雄市衛生局提供）

鼓山區大動作清除社區髒亂點。（高雄市衛生局提供）

鼓山區近日積極清潔，執行5天以來，已清出10.4噸廢棄物。（高雄市衛生局提供）

鼓山區近日積極清潔，執行5天以來，已清出10.4噸廢棄物。（高雄市衛生局提供）

避免造成登革熱孳生源，鼓山區進行環境整頓。（高雄市衛生局提供）

避免造成登革熱孳生源，鼓山區進行環境整頓。（高雄市衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中