健康 > 心理精神

很多人一生經歷一次！睡覺時突「抖一下」 可能是身體在警告

2025/08/29 15:02

部分人若頻繁發生「睡眠驚跳」，恐是健康警訊；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

部分人若頻繁發生「睡眠驚跳」，恐是健康警訊；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕你是否有過這樣的經驗：剛快要睡著時，身體突然抖了一下，甚至因此驚醒？這種現象其實非常常見，醫學上稱為「睡眠驚跳」（Hypnic jerk），也稱作「入睡抽動」或「入睡前肌陣攣」。

根據醫療健康網站 Verywell Health 的資料，大約有 70% 的人一生中至少會經歷一次這種現象，其中約 10% 的人可能每天都會遇到一次。這是一種無意識的肌肉顫動，類似於日常生活中偶爾出現的打嗝、眼皮跳或疲勞時的肌肉抽動。

入睡抽動通常發生在入睡初期或淺眠階段，全身或局部肌肉會突然不自主抽動，有時還會伴隨墜落感或模糊夢境，導致人驚醒。這是因為在進入深度睡眠時，大腦會逐漸放鬆對四肢的控制，若此時外界有聲響等刺激，可能引發肌肉短暫的劇烈收縮。

醫學專家指出，若偶爾發生這種情況，多半屬於正常現象，不需要過度擔心。但若頻繁發生，可能是身體在發出警訊，需留意以下四種可能的健康狀況：

焦慮與緊張：壓力大或患有焦慮症時，睡眠與清醒之間的調節系統可能失衡，導致頻繁抽動。有些服用抗憂鬱藥的患者也可能出現這類症狀。

缺乏鈣質：鈣是神經與肌肉運作的重要元素。若鈣攝取不足，可能導致神經與肌肉過度興奮，進而出現抽搐或痙攣。

大腦損傷：若入睡抽動頻繁且伴隨頭痛、頭暈，可能與大腦皮質或下視丘受損有關，應儘早就醫檢查，如安排腦部CT或MRI。

不寧腿症候群：此症狀常在休息或入睡時出現，患者雙腿會不自主抽動，甚至伴隨麻木、酸脹感，嚴重時需靠走動緩解。

若想減少入睡抽動，改善睡眠品質，醫師建議可從以下幾方面著手，包括維持規律作息，避免熬夜、睡前做伸展運動，幫助肌肉放鬆、注意鈣質攝取，避免缺鈣、採取正確睡姿，如右側臥，避免趴睡或蜷縮。專家強調，「入睡抖動」在多數情況下無需緊張，但若影響睡眠或伴隨其他症狀，仍應及早尋求專業協助。

