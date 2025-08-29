自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

球黴菌症病例急升 台大醫：常誤當「肺癌」 赴美國注意

2025/08/29 14:59

台灣近5年新增13例罕見「球黴菌症」，患者多有美國旅居史，因易被誤診為肺癌或肺結核，台大醫院召開記者會，提醒醫師與民眾提高警覺。（記者邱芷柔攝）

台灣近5年新增13例罕見「球黴菌症」，患者多有美國旅居史，因易被誤診為肺癌或肺結核，台大醫院召開記者會，提醒醫師與民眾提高警覺。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣過去20年間僅見1例的罕見傳染病「球黴菌症」（Coccidioidomycosis），近5年卻激增至13例確診，患者均有美國西部或南部旅居、工作或旅遊史。台大醫院今（29日）召開記者會提醒，臨床棘手之處在於不少病人因肺部「腫塊」誤被當成肺癌或結核，甚至接受不必要的手術，隨著台美交流日益頻繁、直航航線即將開通，感染風險恐升高，臨床醫師須保持警覺，民眾返台後若出現呼吸道症狀，務必主動告知旅遊史，以免延誤診斷。

台大醫院外科部主任陳晉興指出，台灣在2000到2020年間只有1例球黴菌症，但從2020年到現在已經增加到13例。這些病人一開始大多被懷疑是肺癌或腫瘤，甚至動了胸腔手術，最後才確診。由於國內醫師對這種病的經驗不多，診斷並不容易。他提醒，如果台大已經發現13例，其他醫院恐怕也有，只是還沒被辨識出來，因此呼籲醫界要提高警覺，遇到有美國西南部旅居史的患者，應該把球黴菌症列入考慮。

「球黴菌症」常見的診斷方式包括血清檢驗（IgM、IgG）、痰液或組織培養，以及病理檢驗。台大病理部醫師謝明書說，球黴菌症常以肺部結節表現，因此容易被誤判為肺結核或肺癌，但在顯微鏡下可見特徵性的「球狀產孢結構（spherule）」，診斷辨識度高。

台大內科醫師胡婉妍指出，球黴菌喜歡乾燥沙漠環境，主要流行於美國西南部、墨西哥及中南美洲，又叫「溪谷熱（Valley Fever）」，美國每年約通報2萬例，但實際數字恐更高。球黴菌不會人傳人，大部分人沒有症狀，少數會出現咳嗽、發燒等感冒樣症狀，免疫力差的人可能擴散到皮膚、骨骼甚至腦部。約4成患者會在感染後1到4週發病，但多數可自行痊癒，只有免疫力低下者需要用藥。

疾管署副署長羅一鈞也出席記者會，他指出，整體致死率低於1%，雖然多數病程輕微，但文獻曾記錄2例重症，一名71歲男性2005年自加州返台後出現肺炎合併腦膜炎，最終不治；另一名長居洛杉磯的51歲男性曾需插管治療，所幸康復。

羅一鈞說，由於球黴菌臨床症狀缺乏特異性，疾管署已建立球黴菌症送驗機制，今天也發布致醫界通函提醒醫療院所，醫師如遇出現疑似症狀個案請加強詢問流行地區活動史，必要時可採集臨床檢體送驗。他也提醒民眾赴美旅遊時應避免進入風沙大或施工環境，必要時配戴N95口罩，返台後若出現咳嗽或發燒，務必主動告知醫師。

