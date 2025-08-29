自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》七夕情人節大餐怎麼吃？ 醫列3大餐點選擇全攻略

2025/08/29 17:02

科博特診所院長劉博仁表示，情人節大餐不必避開美食，而是應以「少油、少糖、多蔬菜、多分享」為原則，便能吃得浪漫又健康；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（29）日是農曆七夕情人節，準備一起過節的情侶們少不了安排浪漫大餐。科博特診所院長劉博仁表示，吃大餐不必避開美食，無論前菜與飲品、主菜或甜點，只要掌握少油、少糖、多蔬菜、多分享4原則，並留意先吃前菜墊胃、選擇海鮮等白肉、多蔬菜少油少醬、甜點勿過量，享受浪漫也吃得健康。

點餐小技巧一次看

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，情人節大餐往往會比較豐盛、油膩或甜食較多，如果沒有留意，容易造成腸胃不適或血糖、血脂的波動。不過，其實只要稍微調整，也能享受浪漫氣氛又兼顧健康。並提出以下點餐建議：

●前菜與飲品

1.避免空腹喝酒：建議先來一份沙拉或清淡的湯品墊胃，避免紅酒、香檳直接空腹下肚，對胃不好。

2.選擇健康飲品：可以選擇氣泡水加檸檬片，或少量紅酒（富含多酚），適度即可。

主菜選擇

1.多選擇海鮮或白肉：如烤鮭魚、清蒸鱸魚、雞胸肉等，所含Omega-3脂肪酸與高蛋白有助心血管健康。

2.少油少醬：避免厚重奶油醬汁，可改為橄欖油、檸檬汁或香料調味。

3.增加蔬菜比例：點餐時可以要求「多一點青菜、少一點澱粉」，讓盤子顏色更繽紛，也更健康。

科博特診所院長劉博仁說，情人節主餐可多選擇海鮮或白肉，如烤鮭魚、清蒸鱸魚、雞胸肉等，所含Omega-3脂肪酸與高蛋白有助心血管健康；示意圖。（圖取自freepik）

甜點共享

1.巧克力要聰明選：選擇黑巧克力（70%以上可可），抗氧化力強，比奶油蛋糕或奶昔更健康。

2.份量剛好即可：甜點可以共享，一人半份，保留浪漫也不會負擔太多。

細嚼慢嚥7分飽助消化

此外，劉博仁也教授以下用餐、助消化的3個小技巧：

1.慢食細嚼：浪漫大餐重在氛圍，不需要快速進食，慢慢吃能幫助消化，也能延長用餐情趣。

2.餐後散步：飯後一起散步10-15分鐘，既能促進消化，也能增進感情。

3.進食7分飽：大餐不必「吃到撐」，保有7分飽，身體輕鬆、心情也會更愉快。

劉博仁強調，情人節大餐不必避開美食，而是以「少油、少糖、多蔬菜、多分享」為原則，便能吃得浪漫又健康。

