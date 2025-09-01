自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》研究：每週吃3份炸薯條糖尿病風險增2成 這吃法助穩糖

2025/09/01 11:49

功能醫學營養師呂美寶說，炸薯條是高升糖、高油脂、高鹽份的「三高」熱量組合，常吃易致糖尿病、脂肪肝、代謝症候群等風險增加；示意圖。（圖取自freepik）

功能醫學營養師呂美寶說，炸薯條是高升糖、高油脂、高鹽份的「三高」熱量組合，常吃易致糖尿病、脂肪肝、代謝症候群等風險增加；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕馬鈴薯料理方式多樣化，不同烹煮方式，也決定營養與健康。功能醫學營養師呂美寶引述國外研究表示，攝取烘烤或壓泥的馬鈴薯，對於健康風險沒有顯著增加；但若每週吃3份炸薯條，糖尿病風險則會增加20%。因此，除建議減少吃炸薯條與控制份量外，料理馬鈴薯時，也可改為蒸煮或烘烤方式，冷卻再吃還可增加抗性澱粉含量，讓血糖不致過度震盪。

全榖雜糧替代炸薯條罹病風險降

呂美寶於臉書專頁「食物的力量．呂美寶營養師」發文指出，根據2025年7個月發表在《BMJ》的最新大型研究，由哈佛大學公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）研究團隊主導完成，研究結果顛覆了大家對馬鈴薯的認知。這項追蹤超過20萬名美國醫護與專業人士、長達30年的研究發現，馬鈴薯不同的烹調方式，對健康有以下3種截然不同的影響：

●炸薯條：每週吃3份，第二型糖尿病風險增加 20%。

●烤或煮或壓成泥的馬鈴薯：並沒有顯著增加風險。

●用全穀雜糧作替代：如果把馬鈴薯（特別是炸薯條）替代成「全穀雜糧」，糖尿病風險能有效降低，替代炸薯條可降19%；替代其他烹調方式的馬鈴薯則降4%。

蒸烤馬鈴薯冷卻再吃助穩糖

對此研究結果，呂美寶提出以下3提醒與建議：

一定要減少吃炸薯條的頻率：炸薯條是高升糖、高油脂、高鹽份的「三高」熱量組合，常吃易導致體重上升，進而提高糖尿病、脂肪肝、代謝症候群的風險。

另，反覆高溫油炸下，產生大量有害物質「丙烯醯胺」（acrylamide），這是一種潛在致癌物質，與神經毒性、癌症風險相關。加上炸薯條往往撒上大量鹽巴，長期過量鈉攝取，高血壓、中風及腎臟疾病的發生風險也會增加。

改為蒸煮或烤馬鈴薯：升糖指數相對低一些，甚至可「冷卻後再吃」，以增加抗性澱粉含量，讓血糖不致過度震盪。

控制份量很重要：馬鈴薯要與全穀雜糧、蔬菜等高纖食物做搭配，畢竟馬鈴薯屬於高升糖食物，過量攝取血糖一樣會快速上升，長期下來也會增加胰臟負擔。
呂美寶強調，由研究可知，並非馬鈴薯「本身」不健康，重點在於「烹調方法」。馬鈴薯可以適時搭配，但請記得「全穀雜糧」才是改善代謝的關鍵食物。

功能醫學營養師呂美寶說，蒸烤馬鈴薯升糖指數相對低一些，甚至可「冷卻後再吃」，以增加抗性澱粉含量，讓血糖不致過度震盪；示意圖。（圖取自freepik）

功能醫學營養師呂美寶說，蒸烤馬鈴薯升糖指數相對低一些，甚至可「冷卻後再吃」，以增加抗性澱粉含量，讓血糖不致過度震盪；示意圖。（圖取自freepik）

