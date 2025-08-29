健康網》減重1公斤=膝蓋壓力少4公斤！ 肥胖膝蓋退化風險高4.5倍

研究結果顯示，每減1公斤體重，膝關節負荷少4公斤；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要保護膝蓋，從「體重」下手最有效！恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」分享最新研究，指出每減少1公斤體重，膝關節承受的壓力竟能減輕4公斤，帶來驚人的「放大效應」，對於膝關節炎患者更是福音，因為肥胖者膝蓋退化風險高出4.5倍。

根據美國學者針對142位肥胖與過重膝蓋退化性關節炎患者的研究結果顯示：

●每減1公斤體重 → 膝關節負荷少4公斤。

●因為走路時的地面反作用力、肌肉收縮與關節力矩會放大壓力，所以實際影響遠超過體重本身。

●每天累積數千步下來，即使只是減少幾公斤體重，也能顯著改善症狀，甚至可能延緩退化進程。

王思恒提醒，肥胖是膝關節退化的重要危險因子，相關研究指出，肥胖者膝蓋退化風險為常人的4.55倍。因此，不僅是為了外型，控制體重更是守護關節健康的關鍵。換句話說，今天少吃多動一點、輕鬆減掉的1公斤，等於幫你的膝蓋卸下了4公斤的負擔！

