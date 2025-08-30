自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》少碰濃茶、咖啡！ 4招舒緩心悸、胸悶

2025/08/30 09:40

咖啡、濃茶、酒精都會增加心臟負擔，心悸患者應減少碰此類刺激物；圖為情境照。（圖取自freepik）

咖啡、濃茶、酒精都會增加心臟負擔，心悸患者應減少碰此類刺激物；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否常常覺得心悸、胸悶的，好像氣上不來？翰醫堂中醫診所中醫師在臉書專頁「翰醫堂 中醫診所」提醒，這類情況可能與壓力、情緒或體質有關，可透過「4大自我舒緩法」，包含穴道按摩、生活調養、飲食調理、適度運動，來幫助穩定心神、緩解不適，讓心跳慢慢恢復平穩。

1. 穴道按摩：快速放鬆心神

●內關穴：位於手腕橫紋往上約三指寬，兩條筋中間。用拇指按壓5秒、放鬆，重複5～10次，可幫助安定心神、緩解心悸與腸胃不適。

●膻中穴：兩乳頭連線的正中點。以此為中心向左右兩側分推，20～30下，有助於寬胸理氣、促進氣血循環，讓胸口更舒暢。

2. 生活調養：作息與情緒穩定

保持愉快心情、避免過度勞累或情緒起伏，都是改善心悸的重要方法。

心悸、胸悶、喘不上氣，可能與壓力、情緒或體質有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

心悸、胸悶、喘不上氣，可能與壓力、情緒或體質有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

3. 飲食調理：少碰刺激物

咖啡、濃茶、酒精都會增加心臟負擔，醫師也建議戒菸，以減少對神經與心血管的刺激。

4. 適度運動：讓身心回到平衡

像是伸展操、太極拳、瑜珈或飯後散步，都能幫助神經系統穩定，釋放壓力，自然讓心悸症狀獲得改善。

中醫師也提醒，若心悸頻繁或伴隨頭暈、冒冷汗、呼吸困難等症狀，應盡快就醫，避免延誤治療。與其被心跳「亂了節奏」嚇得心慌慌，不如先從日常調養與穴位按摩做起，讓心也跟著安定下來！

