尷尬！35公分按摩棒塞菊花拿不出來 宜蘭20歲男求醫取出

宜蘭一名20歲男子為求性刺激，將長35公分、粗約3公分的矽膠按摩棒插入肛門，未料整根滑入距離肛門20公分深的乙狀結腸處，因無法自行排出，加上下腹劇痛緊急求醫。（羅東博愛醫院提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭一名20歲男子為求性刺激，將長35公分、粗約3公分的矽膠按摩棒插入肛門，未料整根滑入距離肛門20公分深的乙狀結腸處，因無法自行排出，加上下腹劇痛緊急求醫，羅東博愛醫院在X光透視即時影像導引下，以大腸內視鏡結合特製器械，用免開刀方式將異物夾出，成為全台首例經肛門取出乙狀結腸大型異物的紀錄。

羅東博愛醫院外科部部主任李明璋說，該男將長條形按摩棒完全插入直腸，原以為能自行排出，但一夜過去未能如願，隔日清晨開始出現下腹劇烈疼痛，只好緊急赴急診就醫。醫師進行直腸觸診時，並未觸及異物，隨後安排X光檢查，確認按摩棒已深嵌於乙狀結腸內，底部距離肛門口約20公分，頂端甚至深入降結腸，情況十分危急，若刺穿腸壁引發破裂併發腹膜炎，後果恐危及生命，須緊急開腹手術。

李明璋說，所幸男子大腸尚未出現破裂情形，經與肝膽腸胃科醫師陳明杰、何欣玲組成跨科醫療團隊，在X光透視即時影像輔助下，以大腸鏡搭配特製取物工具，成功將長約35公分的矽膠按摩棒從肛門完整夾出，免於開腹手術之苦。

李明璋強調，這是全台首例無需開刀、透過內視鏡從肛門成功移除深藏乙狀結腸巨大異物的案例，此項創新技術突破，可望造福更多遇到類似情況患者，但也提醒民眾使用情趣用品，務必遵守安全原則，選擇具防脫落設計的器具並注意使用分寸，以免一時追求刺激，卻因操作不當而造成難以挽回的傷害。

羅東博愛醫院在X光透視即時影像導引下，以大腸內視鏡結合特製器械，用免開刀方式將患者的按摩棒夾出，成為全台首例經肛門取出乙狀結腸大型異物的紀錄。（羅東博愛醫院提供）

