自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

尷尬！35公分按摩棒塞菊花拿不出來 宜蘭20歲男求醫取出

2025/08/29 12:46

宜蘭一名20歲男子為求性刺激，將長35公分、粗約3公分的矽膠按摩棒插入肛門，未料整根滑入距離肛門20公分深的乙狀結腸處，因無法自行排出，加上下腹劇痛緊急求醫。（羅東博愛醫院提供）

宜蘭一名20歲男子為求性刺激，將長35公分、粗約3公分的矽膠按摩棒插入肛門，未料整根滑入距離肛門20公分深的乙狀結腸處，因無法自行排出，加上下腹劇痛緊急求醫。（羅東博愛醫院提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭一名20歲男子為求性刺激，將長35公分、粗約3公分的矽膠按摩棒插入肛門，未料整根滑入距離肛門20公分深的乙狀結腸處，因無法自行排出，加上下腹劇痛緊急求醫，羅東博愛醫院在X光透視即時影像導引下，以大腸內視鏡結合特製器械，用免開刀方式將異物夾出，成為全台首例經肛門取出乙狀結腸大型異物的紀錄。

羅東博愛醫院外科部部主任李明璋說，該男將長條形按摩棒完全插入直腸，原以為能自行排出，但一夜過去未能如願，隔日清晨開始出現下腹劇烈疼痛，只好緊急赴急診就醫。醫師進行直腸觸診時，並未觸及異物，隨後安排X光檢查，確認按摩棒已深嵌於乙狀結腸內，底部距離肛門口約20公分，頂端甚至深入降結腸，情況十分危急，若刺穿腸壁引發破裂併發腹膜炎，後果恐危及生命，須緊急開腹手術。

李明璋說，所幸男子大腸尚未出現破裂情形，經與肝膽腸胃科醫師陳明杰、何欣玲組成跨科醫療團隊，在X光透視即時影像輔助下，以大腸鏡搭配特製取物工具，成功將長約35公分的矽膠按摩棒從肛門完整夾出，免於開腹手術之苦。

李明璋強調，這是全台首例無需開刀、透過內視鏡從肛門成功移除深藏乙狀結腸巨大異物的案例，此項創新技術突破，可望造福更多遇到類似情況患者，但也提醒民眾使用情趣用品，務必遵守安全原則，選擇具防脫落設計的器具並注意使用分寸，以免一時追求刺激，卻因操作不當而造成難以挽回的傷害。

羅東博愛醫院在X光透視即時影像導引下，以大腸內視鏡結合特製器械，用免開刀方式將患者的按摩棒夾出，成為全台首例經肛門取出乙狀結腸大型異物的紀錄。（羅東博愛醫院提供）

羅東博愛醫院在X光透視即時影像導引下，以大腸內視鏡結合特製器械，用免開刀方式將患者的按摩棒夾出，成為全台首例經肛門取出乙狀結腸大型異物的紀錄。（羅東博愛醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中