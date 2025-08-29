限制級
健康網》七夕減糖 愛更濃！「水果黑巧克力」甜蜜無負擔
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕七夕情人節怎麼過？送巧克力雖浪漫，但高糖高熱量常讓人愛得甜蜜卻吃得心驚。國健署在臉書專頁「食在好健康」貼心提醒，想表達心意又顧健康，不妨和情人一起動手做「黑巧克力水果點心」，既能升級甜蜜氛圍，也能大幅減少糖分負擔，抗氧化、降血壓一舉兩得。
國健署建議，挑選可可純度70%以上的黑巧克力，因為含糖量較低，且富含多酚、礦物質，不僅能抗氧化，還有助於降低高血壓。雖然黑巧克力帶點微苦，但依舊保有醇厚口感，搭配清爽酸甜的水果如莓果、柑橘、芒果，更能中和濃郁滋味。
自製兩款減糖甜點
●黑巧克力水果冰棒：黑巧克力隔水融化後混合無糖優格，倒入水果冰棒模具中冷凍，清涼消暑又帶巧克力香。
●黑巧克力水果沙拉：將水果切塊，淋上融化黑巧克力醬或灑碎片，吃得到水果自然甜味與纖維，甜蜜又健康。
國健署提醒，七夕送的不只是巧克力，更是一份「為你健康」的真心。情侶們不妨把浪漫升級成「健康甜蜜」的共享時光，適量享用才是最剛好的愛。
