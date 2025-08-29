限制級
健康網》七夕愛愛要「配套」 使用3重點親密行為更安全
〔健康頻道／綜合報導〕在親密關係中，情感與生理接觸密不可分，維持情感與健康的安全性行為不可忽視。保險套是目前最普及且有效的個人防護措施之一，不僅能預防非預期懷孕，更可降低性傳染疾病（如HIV、梅毒、淋病等）的傳播風險。性行為中全程使用保險套，是預防性傳染病及避孕的有效方式。
保險套屬於第二等級醫療器材，須經衛生福利部食品藥物管理署（下稱食藥署）審查確認其安全及效能後，方可上市。目前市面上的保險套多以天然乳膠或其他材質製成，在多種闊度的規格設計上，有薄型、螺旋型、點狀型等款式可選。若使用時出現對乳膠成分過敏的現象，應立即停止使用並諮詢醫師。另需注意的是，目前沒有任何避孕或預防性病的方式能達到100%有效。
正確使用方式與注意事項
正確使用保險套，不僅是預防性傳染病及避孕的方式，也是建立健康親密關係的關鍵，其使用方式及注意事項如下：
●檢查包裝：使用前先確認外包裝完好無損。
●配戴時機：應在雙方性器官接觸前，即全程配戴保險套。
●避免油性潤滑劑：併用潤滑劑時，勿使用凡士林、按摩油、潤膚露等油性產品，以免腐蝕保險套材質，降低強度並增加滑落或破裂風險。
食藥署表示，若想了解保險套或是各類醫療器材相關資訊，可至食藥署網站（醫療器材>資訊查詢>醫療器材許可證資料庫>醫療器材許可證及登錄）查詢。若發現不良品或使用醫療器材引起不良反應，請至藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統通報，或撥打不良反應通報專線：02-23960100進行通報。
轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1041期
