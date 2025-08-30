自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》對抗屈公病有撇步！ 營養師揭少吃5食物防蚊叮

2025/08/30 11:38

營養師黃品瑄說，辣椒素易造成局部皮膚溫度上升與出汗，進而造成體溫高、易出汗，也使蚊子更容易以「熱感」偵測到你；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中國佛山屈公病擴散，不僅令人談蚊色變，防蚊也成為重要課題。營養師黃品瑄表示，除穿長袖衣物等物理防蚊方式外，據國外研究，體味重、體溫高，越容易成為蚊子叮咬對象。因此，建議日常應減少攝取酒精、辛辣、高升糖指數、高蛋白或重口味食物、含硫辛香料，清淡飲食有助降低體味與體溫，進而或可達到防蚊目的。

蚊子尋找宿主叮咬4大關鍵

黃品瑄於臉書專頁「黃品瑄 營養師」發文表示，其實蚊子叮人是靠「看不到的科學訊號」。根據醫學研究，蚊子尋找宿主主要依靠以下4大關鍵：體表溫度高、皮膚氣味（乳酸、脂肪酸等成分）、呼出的二氧化碳、汗水與代謝產物。簡單來說，體味越明顯、皮膚越溫暖，你就越像蚊子的行走導航標靶。

少吃高蛋白、辛香料減體味

那麼，如何才能降低體味與體溫？黃品瑄說明，從身體機制與營養學角度來看，以下5大類食物可能會增加汗水、體味，間接增加被蚊子叮咬的機率，建議應避免：

酒精：促進末梢血管擴張與體表產熱，其代謝產物（如乙醛）也會經由汗液排出，增加氣味來源。

辛辣食物（如辣椒）：辣椒素造成局部皮膚溫度上升與出汗，使蚊子更容易以「熱感」偵測到你。

高升糖指數食物（如甜點、精緻澱粉）：攝取後，易促進短期產熱與出汗，會讓你「變熱又變濕」。

高蛋白或重口味飲食（如大量紅肉、燒烤）：蛋白質與脂肪代謝產物經由汗液排出，讓身體散發更多氣味，雖非主要因素，但可能成為輔助訊號。

含硫辛香料（如大蒜、洋蔥）：含硫食物代謝後產生的硫化物會經由汗液與呼吸排出，使體味更為明顯。

黃品瑄指出，雖然目前並未直接研究證明這些食物會吸引蚊子，但根據皮膚氣味與熱感應機制，飲食確實可作為「降低吸引力」的輔助策略。

黃品瑄強調，平日應多喝水，少吃高糖、高辣、酒精類食物，飲食清淡，減少體味產生，或可減少被蚊子叮咬的機率。此外，防蚊液、蚊帳、長袖衣物等物理防護，仍為預防蚊子叮咬的主要方法。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

營養師黃品瑄表示，含硫辛香料如大蒜、洋蔥等，代謝後產生的硫化物會經由汗液與呼吸排出，使體味更為明顯。（資料照）

營養師黃品瑄表示，含硫辛香料如大蒜、洋蔥等，代謝後產生的硫化物會經由汗液與呼吸排出，使體味更為明顯。（資料照）

