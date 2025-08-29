限制級
七夕「愛愛」要安全 高雄推匿名篩檢送福袋
〔記者許麗娟／高雄報導〕為宣導安全性行為，高雄市衛生局結合多元性別健康社區服務中心「彩虹逗陣聯盟」，推出限時篩檢送健康福袋活動，自今（29）日七夕情人節起至9月12日，只要到彩虹逗陣聯盟完成愛滋與梅毒免費匿名篩檢，即可獲得福袋。
衛生局指出，彩虹逗陣聯盟設於衛生局1樓，至今10年累計服務逾1萬人次，提供免費愛滋與梅毒匿名篩檢、健康諮詢與增能活動等多項多元服務，藉著今年七夕，推出篩檢可獲得限量健康福袋1份，內含自我篩檢試劑、水性潤滑液及保險套各1份，鼓勵伴侶定期篩檢，健康共度浪漫七夕。
據衛福部疾管署統計顯示，全國新增愛滋病毒感染案例中，以「不安全性行為」為主要危險因子，由於初期無明顯症狀，潛伏期長不易察覺，民眾可透過自動服務機、實體通路、網路訂購愛滋自我篩檢試劑，每劑200元，超商取貨需支付45元物流費，或至衛生局（所）、醫療院所及彩虹逗陣聯盟、陽光酷兒中心等據點，亦提供專人愛滋匿名篩檢諮詢服務，
衛生局呼籲，發生性行為時須全程使用保險套，並搭配水性潤滑液以保護自己，降低感染愛滋病毒與其他性傳染病風險。另提醒曾有性行為者，至少應做1次愛滋篩檢；有不安全性行為疑慮則建議每年至少愛滋篩檢1次。若有感染風險行為，如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等，或性伴侶有前述任一情形，建議每3至6個月篩檢1次。
