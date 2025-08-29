自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

遺傳決定7成 孩子轉骨長高還可這樣做

2025/08/29 09:54

台南柳營奇美醫院中醫師莊孟臻說明孩子長高可刺激穴位。（記者楊金城攝）

台南柳營奇美醫院中醫師莊孟臻說明孩子長高可刺激穴位。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕許多家長擔心孩子長不高，孩子到底可以長多高？正常的長高速度是多少？台南柳營奇美醫院中醫部莊孟臻醫師表示，身高受遺傳、營養、運動、作息及壓力等因素影響，其中遺傳決定約7成。男孩的遺傳身高約為父母平均身高加6公分，女孩則是父母平均身高減6公分，可在6到8歲開始監測孩子的生長發育，可較準確預測成年身高，並及早發現問題。

莊孟臻說，通常孩子4歲到青春期前，正常每年可長高4至6公分，進入青春期即為「轉骨發育期」，是體格及心智轉變成大人的過渡時期，通常每年可長高6至8公分。若身高低於3%、生長曲線下滑、一年長高不到4公分，或是性早熟、進入青春期卻遲遲未出現第二性徵等，應尋求兒童內分泌科醫師的診療。

莊孟臻指出，家長對孩子生長發育如有問題，在西醫就診的同時，也可以尋求中醫協助，其中「開脾」、「轉骨」是中醫師最常被詢問的問題。中醫認為生長發育與腎、脾、肝最為相關，透過補腎、疏肝、健脾來處理兒童生長發育問題，使用中藥、藥膳、針灸、雷射針灸、艾灸或穴位按摩等治療；臨床上中醫也會參考西醫的檢查，綜合評估孩子當下的成長階段，給予合適的個體化治療。

莊孟臻說，孩子在青春期可用轉骨方，補腎壯骨、活血通絡，把握黃金成長期衝刺身高。中醫轉骨不僅在於長高，也調理生長發育和改善體質等。但如是性早熟或骨齡超前的孩子要慎用中藥處方，服中藥期間也要持續追蹤骨齡變化，避免補過頭，造成生長板提早閉合，不利於成年身高。另可按摩刺激長高穴位如「湧泉穴」、「身柱穴」，此外，飲食均衡、運動及作息的配合也很重要，運動建議以跳躍運動為主，如跳繩、慢跑等，晚上10點前就寢。

