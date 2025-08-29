自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

嘉義縣第8處銀髮健身俱樂部 鹿草據點啟用

2025/08/29 10:05

嘉義縣衛生局在鹿草鄉開辦銀髮健身俱樂部。（嘉義縣衛生局提供）

嘉義縣衛生局在鹿草鄉開辦銀髮健身俱樂部。（嘉義縣衛生局提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府推動銀髮族運動，保持身心健康，昨縣內第8處銀髮健身俱樂部在鹿草衛生所3樓啟用，每週二、四上午9點至11點開放，提供長者專屬健身設備與專業指導，課程內容結合有氧、阻力、伸展及平衡訓練，藉由增進心肺耐力、提升肌力與柔軟度，維持良好身體適能。

鹿草鄉長嚴珮瑜、嘉義縣衛生局長趙紋華等人參與啟用儀式，盼提供長者整合性多元運動及友善的空間，三角社區長輩熱鬧打鼓演出；趙紋華說，嘉義縣老年人口全國居冠，鹿草鄉老化指數比例30.71%（老年人口4186）為縣內各鄉鎮市最高，縣府爭取國健署補助經費建置「銀髮健身俱樂部」，可近性的運動環境、兼具規律又安全，維持日常生活的獨立性與自主性。

鹿草鄉衛生所主任楊秉勳醫師說，依據研究，有4成長者沒有規律運動習慣，規律運動與失智疾病相關，為避免失智症，建議在生活中增加大腦保護因子，同時減少危險因子；透過多運動，維持規律的運動習慣，如走路、爬山、游泳；多動腦、多思考（如：閱讀、數獨、益智遊戲），飲食部分採地中海型飲食如多蔬果、魚類及堅果類食物，使用未飽和油脂烹調，降低失智症風險。

此外，為營造失智守護網，衛生局攜手鹿草鄉公所擇定鹿仔草民俗文化學堂外牆營造失智友善環境，製作「看問留撥」守護失智4步驟，透過認知「一鹿相伴」用心守護，邀請民眾一起成為失智友善天使。

嘉義縣衛生局長趙紋華（左）與鹿草鄉長嚴珮瑜（右）示範健身運動。（嘉義縣衛生局提供）

嘉義縣衛生局長趙紋華（左）與鹿草鄉長嚴珮瑜（右）示範健身運動。（嘉義縣衛生局提供）

嘉義縣第8處銀髮健身俱樂部在鹿草鄉啟用。（嘉義縣衛生局提供）

嘉義縣第8處銀髮健身俱樂部在鹿草鄉啟用。（嘉義縣衛生局提供）

