健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》孕婦不能吃木瓜？ 營養師破迷思：關鍵在「成熟度」

2025/08/30 08:36

營養師李婉提醒，未成熟的青木瓜因含有較高濃度乳膠，確實可能引起子宮收縮，建議孕期避免。（資料照）

營養師李婉提醒，未成熟的青木瓜因含有較高濃度乳膠，確實可能引起子宮收縮，建議孕期避免。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多孕婦一聽到「木瓜」兩個字就心驚膽跳，擔心吃了會影響胎兒健康，營養師李婉萍分享，自己有位個案提到：「聽人說孕婦不能吃木瓜，因為瓜類水果比較寒，將來寶寶氣管會不好，皮膚也會比較黃，還說木瓜有一種特殊酵素會造成流產……」她，關鍵並不在「木瓜」本身，而是在於是否成熟。未成熟的青木瓜因含有較高濃度乳膠，確實可能引起子宮收縮，建議孕期避免。

孕婦建議避開不成熟的青木瓜

李婉萍於臉書專頁「李婉萍營養師」提到，1項國外的老鼠研究中發現，當鼠媽媽攝取「還未完全成熟」的木瓜，會引起產生明顯的子宮收縮現象；但另一組吃了已經削皮去籽且成熟木瓜的老鼠，無論是本身或胎兒則都沒有影響。

因此推測，懷孕期間不宜食用果皮呈青綠色的木瓜，當中所含有的高濃度乳膠，可能會引發類似催產素和前列腺素的作用，導致流產或早產。不過，乳膠含量隨著成熟度逐漸減少，若正常食用已成熟的木瓜則是安全的。

李婉萍表示，雖然關於木瓜和生殖方面的研究不是很多，但有些孕期衛教仍會建議這時候先忌口、不吃未成熟的木瓜。比方說，泰式料理中的名菜「涼拌青木瓜絲」，用的就是還沒成熟的木瓜。另外對對乳膠過敏的人可能也會對木瓜產生過敏反應，出現皮膚搔癢、蕁麻疹、呼吸困難等症狀。

李婉萍說明，木瓜不但營養豐富，富含維生素A、C、B群及β胡蘿蔔、葉酸等多種成分，而且熱量低，適量攝取對健康有多重好處。（圖擷取自freepik）

李婉萍說明，木瓜不但營養豐富，富含維生素A、C、B群及β胡蘿蔔、葉酸等多種成分，而且熱量低，適量攝取對健康有多重好處。（圖擷取自freepik）

木瓜的營養和功效

李婉萍說明，木瓜不但營養豐富，富含維生素A、C、B群及β胡蘿蔔、葉酸等多種成分，而且熱量低，適量攝取對健康有多重好處，包括：

增進皮膚與眼睛健康：因為含有可幫助膠原蛋白形成的維生素C，以及可促進皮膚和黏膜健康的維生素A，所以有助保養皮膚，也能保護眼睛，預防乾眼症、白內障與眼睛老化。不過要注意，若攝取過多木瓜，當中的胡蘿蔔素會導致皮膚色素沉澱變黃，但只要停吃一陣子，膚色就會漸漸恢復正常。

降低心臟病風險：木瓜含有具抗氧化效果的維生素A、C、E，以及鎂、鉀和纖維，皆能保持動脈健康、促進血液流動，並降低膽固醇，以減少罹患心臟病、高血壓和中風等風險。除此之外，木瓜的葉酸含量也不少，這對於減少體內「同半胱胺酸」濃度，進而降低心血管疾病機率也能發揮作用。

幫助消化：木瓜所含的一種獨特酵素成分「木瓜蛋白酶」，經常被抽取作為嫩肉劑，正是因為它能幫助蛋白質分解成氨基酸，讓身體更容易消化吸收的緣故。所以大魚大肉過後吃點木瓜，對減輕腸胃負擔、維持消化道正常的生理機能有助益哦！

李婉萍建議，一天大約食用半顆中等大小的木瓜。木瓜的升糖指數（GI）為中等，大約在60左右，一份醣約為200公克的木瓜，過量食用可能導致胡蘿蔔素沈積，皮膚變黃喔！

