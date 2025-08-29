健康網》陽光傷膚不可輕忽 營養師授內到外防曬攻略

營養師彭逸珊指出，防曬不只是出門旅遊才需要，更是每天都要落實的基本保養。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日天氣晴朗炎熱，日照強烈；強烈的陽光不僅容易讓肌膚曬黑、曬傷，還會加速老化。營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文指出，防曬不只是出門旅遊才需要，更是每天都要落實的基本保養。除了做好外在的防護，透過飲食、補充營養素與正確的保養，也能由內而外提升肌膚抵抗力，降低日曬對皮膚造成的傷害。

彭逸珊分享3個防曬重點。

1.出門必擦防曬：通勤、日常活動可選SPF30/PA++產品；海邊或戶外活動建議選SPF40/PA+++以上產品。

2.定時補擦：每隔3～4小時補擦一次防曬，如大量流汗或游泳、戲水後需立刻補擦。

3.物理防曬不可少：洋傘、帽子、防曬袖套可以有效阻擋紫外線，#千萬別忘了帶墨鏡，幫眼睛也做好防曬。

美膚飲、保養 由內而外保護肌膚

●維生素C：可抑制黑色素生成、幫助促進膠原蛋白合成。可從芭樂、奇異果或保健品補充。

●抗氧化食物：建議用彩虹飲食攝取大量植化素，幫助身體抗氧化，減少自由基攻擊身體。

●避開感光食物：九層塔、芹菜、香菜等食物建議在晚上食用，減少日曬後產生曬斑的機會。

●充足水分：少量多次補充水分，幫助身體維持正常代謝，也能降低中暑、熱衰竭風險。

●適當降溫冰敷：日曬後用冰塊幫肌膚降溫，可舒緩肌膚。

●保濕修復避免刺激：曬後可選擇高保濕、修護與低刺激性的保養品，幫助肌膚穩定。

彭逸珊補充，想要更進一步，日常補充膠原蛋白、美白保健品；而且保養品一定要注重保濕、鎖水。

