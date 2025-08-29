健康網》過敏不是食物惹禍！中醫：體內失衡才是關鍵

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰提到，不是食物變壞，是你的身體過度反應了，這時應溫和調理體質，而不是「硬碰硬」。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕食物吃久了就不會過敏？鳴堂中醫體系醫療長周宗翰提到，在中醫觀點中，過敏反應代表的是「體內失衡」，尤其與脾虛、肺氣不足、氣血不調、濕熱內蘊有關。當你身體辨別內外環境的能力變差，免疫就像「警報器太敏感」，原本沒事的食物，現在會引起風波。他說明，不是食物變壞，是你的身體過度反應了，這時應溫和調理體質，而不是「硬碰硬」。

那一直吃，身體會不會慢慢適應？周宗翰在粉專「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」說明，反覆吃讓你過敏的食物，就像一直用沙紙磨受傷的皮膚。一開始可能只是發紅，久了就會破皮、流血、甚至留下痕跡。在中醫角度來看，這不叫「訓練」，而是反覆耗傷正氣，擾動脾胃。中醫調體質的方法不是「硬碰硬」，而是「慢養深調」。

周宗翰表示，若你常對某些食物出現過敏反應，中醫會這樣處理:

1.辨證論治：找出你是哪種體質在出問題（脾虛？肺弱？濕重？氣鬱？）。

2.健脾養胃，提升氣血運行與免疫調節力。

3.調和肝脾，舒暢氣機、緩解敏感反應。

4.根據體質調整飲食與生活作息，避免誘發與累積刺激。

周宗翰說明，只有在身體穩定、氣機流暢時，才有機會慢慢「不那麼容易過敏」——這叫做調體質，不是強硬忍耐。身體不是練出來的，是養出來的，你可以「有選擇地吃」，但不要「硬著頭皮吃」；你可以「溫柔調理」，但不要「逼著身體學會習慣」。想讓身體真正改變，請先幫它修好根基，別一邊累積毒火，一邊期待它要懂事。

