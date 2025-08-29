自由電子報
健康網》打停經針能加速長高？ 醫：是延長生長時間

2025/08/29 16:15

美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成說明，停經針是協助成熟度爆衝的生長板「踩剎車」，進而延長小朋友長高的時間，並非增加小朋友長高的速度；情境照。（圖取自freepik）

美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成說明，停經針是協助成熟度爆衝的生長板「踩剎車」，進而延長小朋友長高的時間，並非增加小朋友長高的速度；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小朋友還能夠長多久，與生長板什麼時候閉合密切相關。美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成說明，進入青春期後，性荷爾蒙濃度上升，不只會加速長高的速度，也會加速生長板的成熟和閉合，就是常說的「骨齡超前」，而停經針是協助成熟度爆衝的生長板「踩剎車」，進而延長小朋友長高的時間，並非增加小朋友長高的速度。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文指出，現在市面上的「停經針」，都是在抑制腦部繼續發出「青春期」的訊號，當小朋友的生殖器官沒收到這些訊號，性荷爾蒙的製造就會暫停，成熟度爆衝的生長板自然就會「踩剎車」。而停經針也不是可以讓小朋友「想長多久就長多久」，臨床上也是有可能「延長了漲高時間，但長高速度太慢，對於孩子最後的成人身高效果還是有限」。

陳奕成說，停經針治療成效的關鍵有2：

●開始療程時的骨齡：停經針只能延緩生長板閉合，但沒有辦法把已經關閉的生長板重新打開！所以，小朋友開始治療時的「骨齡」就很關鍵，骨齡越小、生長板空間越大，小朋友在治療過程中能長高的機會就越大。

●孩子的生活習慣：打針最主要的作用是延長生長時間，實際小朋友身高能增加多少，最重要的還是要靠小朋友自身的努力。如果孩子打了針、開始治療後，卻沒有配合早睡、多運動、均衡飲食、反而每天亂吃炸物和精緻糖分的點心，就沒有辦法好好的發揮自己的生長潛力，也浪費了好不容易多爭取而來的時間。

