健康網》番茄顧眼抗氧化 相關製品茄紅素含量一次看

2025/08/30 07:24

營養師夏子雯表示，茄紅素是一種天然色素、也是強大的抗氧化物質，可清除自由基、減少細胞損傷；示意圖。（圖取自freepik）

營養師夏子雯表示，茄紅素是一種天然色素、也是強大的抗氧化物質，可清除自由基、減少細胞損傷；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每年8月在西班牙的布尼奧爾有西班牙番茄節，營養師夏子雯表示，從營養角度切入番茄，最主要是大家所熟知的「茄紅素濃度」，是實際影響健康價值的主要關鍵營養素，此外，還有對眼睛與皮膚有益的維生素A、能增強免疫力的維生素C、對骨骼和心臟健康有幫助的維生素K和礦物質鉀，低熱量高纖還有助於控制體重與促進腸道蠕動。

夏子雯在臉書專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文指出，茄紅素是一種天然色素、也是強大的抗氧化物質，可清除自由基、減少細胞損傷，雖然茄紅素並無每日建議攝取量，不過一般保養可以每日攝取15毫克、加強保養則是每日30毫克。

番茄及其製品茄紅素含量

●新鮮番茄：1顆150公克約1.5-5毫克，茄紅素存在於細胞壁中，吸收率較低。

●切塊番茄罐頭：100公克約2.5-4毫克，依番茄、番茄汁比例影響含量。

●番茄汁：120毫升約10-12毫克，已有加熱處理，較易吸收。

●番茄醬：15公克約2-2.5毫克，濃縮製程提升含量，但糖鹽稍高。

●番茄糊：15公克約4-5毫克，為茄紅素最濃縮來源之一，適合料理使用。

夏子雯說，番茄中的茄紅素存在於細胞壁中，加熱會破壞細胞壁，釋放出茄紅素，搭配油脂可以幫助茄紅素的吸收，而茄紅素含量會因品牌、製造工法、品種和加工方式不同而變動，以上數值僅供參考。

夏子雯提到，從以上數值可以發現，經過加熱及濃縮處理的番茄製品，茄紅素濃度與生物利用率會高於新鮮番茄，因此最佳來源為「番茄糊+適量油脂」。

夏子雯提醒，番茄屬於偏寒涼的性質，不建議女生天天空腹吃番茄，易造成腹瀉狀況。

