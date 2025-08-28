失能人口上看120萬 石崇良：擬調整急性後期照護適用條件

準衛福部長石崇良今日表示，未來失能人口最高上看120萬，照顧人力的需求會非常嚴峻。（記者邱芷柔攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕長照3.0即將上路，準衛福部長石崇良今（28日）表示，未來失能人口最高上看120萬，照顧人力的需求就會非常嚴峻，除了活躍老化外，也要強化腦中風、心肌梗塞等相關急症黃金救援時間，將檢討急性後期整合照護計畫（PAC）適用疾病別與時間，降低失能率或縮短失能時間，。

石崇良指出，目前照顧人力可以仰賴外籍看護工，但能夠維持多久並不知道，因此必須未雨綢繆。最好的作法就是降低失能率，萬一不幸失能，也要縮短失能時間，換句話說，就是臥床的時間。

請繼續往下閱讀...

石崇良說明，從前端來說，就是要預防或反轉高齡衰弱，由於三高慢性病是造成失能的一個主因，因此要適當控制，同時要把握腦中風、心肌梗塞等相關急症的黃金救援時間，並強化PAC，將檢討還有沒有其他適用疾病別，以及適用時間是否不再限於12週，而是可依病人狀況彈性調整。

石崇良也指出，從預防、早期處置到PAC，並且強化醫療結合長照，是長照3.0的重點。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法