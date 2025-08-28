自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

失能人口上看120萬 石崇良：擬調整急性後期照護適用條件

2025/08/28 18:58

準衛福部長石崇良今日表示，未來失能人口最高上看120萬，照顧人力的需求會非常嚴峻。（記者邱芷柔攝）

準衛福部長石崇良今日表示，未來失能人口最高上看120萬，照顧人力的需求會非常嚴峻。（記者邱芷柔攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕長照3.0即將上路，準衛福部長石崇良今（28日）表示，未來失能人口最高上看120萬，照顧人力的需求就會非常嚴峻，除了活躍老化外，也要強化腦中風、心肌梗塞等相關急症黃金救援時間，將檢討急性後期整合照護計畫（PAC）適用疾病別與時間，降低失能率或縮短失能時間，。

石崇良指出，目前照顧人力可以仰賴外籍看護工，但能夠維持多久並不知道，因此必須未雨綢繆。最好的作法就是降低失能率，萬一不幸失能，也要縮短失能時間，換句話說，就是臥床的時間。

石崇良說明，從前端來說，就是要預防或反轉高齡衰弱，由於三高慢性病是造成失能的一個主因，因此要適當控制，同時要把握腦中風、心肌梗塞等相關急症的黃金救援時間，並強化PAC，將檢討還有沒有其他適用疾病別，以及適用時間是否不再限於12週，而是可依病人狀況彈性調整。

石崇良也指出，從預防、早期處置到PAC，並且強化醫療結合長照，是長照3.0的重點。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中