健康網》0-1歲寶寶探索世界 爸媽藉五感遊戲助一臂之力

〔健康頻道／綜合報導〕0-1歲的寶寶正在用感官積極的探索世界，不管是一個眼神、一個聲音，都是引發他們學習的起點。衛福部國健署「孕產兒關懷網站」提醒新手父母，可以針對不同月齡，設計適合親子互動遊戲，陪伴寶寶在玩樂中探索更多。網站中同時提供適合寶寶的玩具挑選指南，供爸媽們參考。

0-1歲寶寶的發展特點

國健署在孕產兒關懷網站發文分享，寶寶出生後，感官都已經具備接收能力，不過發展尚未成熟，因此需要透過更多的刺激來促進發展。先了解0-1歲寶寶4個階段的不同特點。

●0-3個月：視覺還看不清楚，但聽覺已經靈敏，喜歡看高對比圖案或聽媽媽聲音。大多數時間仍然以吃睡為主。

●4-6個月：開始會翻身了，而且手眼協調能力更加進步，會主動抓握物品、把東西放進嘴巴探索。

●7-9個月：能坐、會爬，喜歡與爸媽做互動，活動力明顯大增，會用手敲打、搖晃物品，也開始理解因果關係，例如知道搖玩具會發出聲音。

●10-12個月：不少孩子已能扶站甚至小走幾步，有些孩子也會說簡單的單字，例如會叫爸爸、媽媽，聽得懂簡單的指令，情感表達更豐富，會撒嬌示好。

爸媽可進行的親子遊戲及啟蒙重點

以下是針對不同月齡，設計適合親子互動遊戲，可幫助爸媽陪伴寶寶在玩樂中學習。

●0-3個月：黑白追視遊戲

方式：爸媽準備一張黑白高對比圖卡（或自製簡單圖案），放在寶寶面前約20公分距離，緩慢左右移動，引導寶寶用眼睛追視。同時可加入語言互動：「寶寶看這裡～」。

啟蒙重點：這個階段的寶寶對黑白對比特別敏感。透過追視訓練，有助於提升視覺發展與注意力集中。

●4-6個月：觸摸不同材質布書遊戲

方式：準備多種觸感的布書（例如毛毛的、粗粗的、光滑的），爸媽把寶寶抱在身上，可以一邊翻頁一邊讓寶寶觸摸看看，並配合語言：「這個摸起來軟軟的耶！」

啟蒙重點：此階段寶寶手部控制能力進步，會想主動抓握、摸索。多樣材質刺激能豐富觸覺經驗，同時搭配對話也能增進寶寶的聽覺發展及將來的語言能力。

●7-9個月：搖搖瓶互動遊戲

方式：用透明寶特瓶自製「搖搖瓶」，例如放入米粒、小鈴鐺、亮片等，或是直接使用寶寶的手搖鈴玩具，搖晃時發出聲音來吸引寶寶注意，然後鼓勵他自己搖搖看。

啟蒙重點：提升寶寶手部操作能力，而且能刺激聽覺發展、訓練雙手協調，同時也讓他從互動中學會模仿爸媽的動作。

●10-12個月：認識五官遊戲

方式：讓寶寶坐在你的對面，爸媽開始指著自己的五官，同時也讓寶寶跟著進行，「這是眼睛，來眨眨眼；這是鼻子，來哼哼；這是嘴巴，來啾一下」。

啟蒙重點：這個階段的寶寶語言理解力快速發展，透過實際觸摸與視覺指認，能幫助他認識五官及身體部位，也可提升他的模仿能力與動作學習。

玩具不是越多越好，國健署建議父母，玩具選擇要適齡適性，同時注意使用的安全性。最好是無小零件、不可拆解、無毒材質、無尖角、易清洗，可留意是否有台灣CNS安全玩具標章，或歐盟CE安全認證。0-6個月以視覺、聽覺、觸覺刺激為主；7-12個月可加入動作操作與因果概念，可以留意玩具建議的使用年齡。

