準衛福部長最想解決「急診壅塞」！ 曝5大面向著手

出身急診醫師的準衛福部長石崇良表示，最希望解決長期急診壅塞的問題。（記者邱芷柔攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕「健康台灣」是賴政府重大政策，出身急診醫師的準衛福部長石崇良今（28日）表示，衛福部要面對的3大問題，都與「韌性」有關，包含醫療韌性、心理韌性、社會韌性。而他最希望解決長期急診壅塞問題，並打算從5大面向著手。

「我是從急診來，當然最希望能夠解決長期急診壅塞問題。」石崇良指出，若急診長期壅塞，就談不上韌性，當日常量能緊繃，在尖峰時段能夠創造出來的量能相對就少了。

石崇良指出，急診壅塞問題很複雜：首先，要先控制前端流量，落實分流。新冠疫後急診病人數量相對穩定，只是會隨著季節等因素而有波動起伏，在重症病人占2成，高達8成都不需住院、直接回家的情形下，分流是第一步關鍵，因此規劃推出「假日急症中心」（UCC），期盼提供一般內科、外傷處理，同時鼓勵診所假日開診，兼顧病人需求也避免醫院醫師過勞。

其次，石崇良指出，目前急診檢傷分類仍以輕症為主，因此要強化家醫計畫，降低民眾因為慢性病問題而跑急診。

再來，對於機構或居家照顧的失能者，過去出現急症，就往醫院送，相對也造成急診負荷，必須強化假日與夜間對於相關個案緊急處理的能力，透過區域聯防，像是聯合值班等方式改進，將是接下來要調整的居家醫療整合照護計畫之一。

最後，在住院量能未能擴大下，透過在宅急症照護、門診靜脈抗生素治療（OPAT）等方式，降低住院病床的需求，擴大病床周轉率，也將推出早期出院模式，住院病患不一定要完全康復才離開，病況穩定可轉居家或門診接受照護。此外，護理人力不足影響到開床，也須檢討。

