自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》國小生開學難收心 心理師4方法助攻

2025/08/29 16:40

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，家長可藉由協助調整生活作息、檢查暑假作業、找回學習節奏、期待同儕互動，陪孩子面對開學。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，家長可藉由協助調整生活作息、檢查暑假作業、找回學習節奏、期待同儕互動，陪孩子面對開學。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著開學逼近，家裡的氛圍也逐漸緊繃起來。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，對一些孩子來說，開學代表「新鮮感」與「期待」；但對另外一些孩子來說，卻是「收心難」、「作業趕工」的壓力時刻。其實，倒數計時不一定只是壓迫感，它也可以是一個全新的起點。家長可協助調整生活作息、檢查暑假作業、找回學習節奏、期待同儕互動。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，家長如何應對國小生開學。

升小一的新鮮人

黃閎新提到，對即將踏入小學的新生來說，陌生環境往往帶來不安。父母可以在最後幾天，幫孩子做一些「正向預告」：上課時舉手怎麼說、下課去上廁所要怎麼找老師幫忙。如果遇到突發狀況，例如東西不見或不小心弄錯作業，可以演練「要怎麼開口求助」。這些小小的準備，能讓孩子比較安心，知道自己並不是孤軍奮戰。

升年級的小老鳥

黃閎新表示，已經熟悉學校的孩子，挑戰則在於「如何收心」。這時候父母可以協助：

1.調整生活作息：慢慢恢復早睡早起，避免第一天上課還在放假模式。

2.檢查暑假作業：別等到最後一天手忙腳亂，也可以順便當複習。

3.找回學習節奏：不只趕作業，可以安排小段複習，聊聊暑假趣事，慢慢收心。

4.期待同儕互動：提醒孩子：「好久沒見到同學了，你打算分享什麼暑假生活嗎？」讓孩子帶著正向人際期待迎接新學期。

黃閎新補充，開學的壓力，對孩子和大人其實是一樣的。孩子需要時間調整，大人也需要調整心態。與其焦慮「收心收不回來」，不如把這幾天當成「熱身期」，幫助孩子慢慢切換狀態。開學倒數不是一場戰爭，而是一個新的開始。當我們把焦點放在「準備迎接新挑戰」，而不是「剩下幾天」，或許這個過程就能多一點期待、少一點壓力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中