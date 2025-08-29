您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
健康網》國小生開學難收心 心理師4方法助攻
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕隨著開學逼近，家裡的氛圍也逐漸緊繃起來。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，對一些孩子來說，開學代表「新鮮感」與「期待」；但對另外一些孩子來說，卻是「收心難」、「作業趕工」的壓力時刻。其實，倒數計時不一定只是壓迫感，它也可以是一個全新的起點。家長可協助調整生活作息、檢查暑假作業、找回學習節奏、期待同儕互動。
黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，家長如何應對國小生開學。
請繼續往下閱讀...
升小一的新鮮人
黃閎新提到，對即將踏入小學的新生來說，陌生環境往往帶來不安。父母可以在最後幾天，幫孩子做一些「正向預告」：上課時舉手怎麼說、下課去上廁所要怎麼找老師幫忙。如果遇到突發狀況，例如東西不見或不小心弄錯作業，可以演練「要怎麼開口求助」。這些小小的準備，能讓孩子比較安心，知道自己並不是孤軍奮戰。
升年級的小老鳥
黃閎新表示，已經熟悉學校的孩子，挑戰則在於「如何收心」。這時候父母可以協助：
1.調整生活作息：慢慢恢復早睡早起，避免第一天上課還在放假模式。
2.檢查暑假作業：別等到最後一天手忙腳亂，也可以順便當複習。
3.找回學習節奏：不只趕作業，可以安排小段複習，聊聊暑假趣事，慢慢收心。
4.期待同儕互動：提醒孩子：「好久沒見到同學了，你打算分享什麼暑假生活嗎？」讓孩子帶著正向人際期待迎接新學期。
黃閎新補充，開學的壓力，對孩子和大人其實是一樣的。孩子需要時間調整，大人也需要調整心態。與其焦慮「收心收不回來」，不如把這幾天當成「熱身期」，幫助孩子慢慢切換狀態。開學倒數不是一場戰爭，而是一個新的開始。當我們把焦點放在「準備迎接新挑戰」，而不是「剩下幾天」，或許這個過程就能多一點期待、少一點壓力。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應