健康網》孩子熬夜滑手機 恐釀「肥胖」錯過成長黃金期

〔健康頻道／綜合報導〕「整個暑假都在熬夜打電動、滑手機，早上十點還爬不起來！」不少家長每到八月都會感嘆，孩子的作息在暑假徹底失控。雖然放假期間大家都希望輕鬆一點，但禾馨醫療兒童成長特別門診醫師周祐羽提醒，這種「晚睡」的生活，若養成習慣，影響開學後的入睡時間，不僅可能會讓孩子錯失最關鍵的成長黃金期，更可能讓體重大幅增加，出現肥胖問題。

周祐羽表示，生長激素的分泌高峰多出現在夜間深層睡眠時段，若孩子長期晚睡、熬夜，將直接影響生長的表現。

除了長不高，暑假「變胖」同樣不容忽視。隨著飲食逐漸西化與精緻化，台灣兒童及青少年的肥胖比例逐年上升，尤其在暑假期間更容易飆高。周祐羽分析，兒童肥胖形成的原因相當複雜，主要包括五大風險因子，這些因素交互影響，使暑假後孩子的 BMI 明顯上升：

●飲食不均：零食、含糖飲料取代正餐。

●活動不足：整天黏著手機電腦，缺乏運動與日照。

●睡眠太少：研究顯示睡眠不足孩童日後肥胖風險高出2.9倍。

●環境壓力：衝突或焦慮造成暴飲暴食。

●胎兒期影響：孕期體重控制不佳或父母肥胖。

「暑假過後曾經有家長帶孩子來就診，過了暑假之後體重飆升將近10公斤，詳細釐清之後，發現就是暑假期間飲食和生活作息失去平時的規律，而產生體重失控的問題。」周醫師提醒，青春期的孩子尤其要注意，青春期是身高拉升的關鍵時刻，若再加上作息混亂與肥胖干擾，不僅會影響長高的黃金時期，還可能出現情緒不穩、專注力下降，學習狀態大打折扣。

隨著開學將近，周祐羽建議家長，可以逐步協助孩子調整作息，例如每天提早15-30分鐘上床，避免睡前持續使用3C產品，並建立愉快的運動習慣。同時避免高熱量零食與含糖飲料，均衡飲食，儘量攝取原型食物。如果家長發現孩子身高停滯、體重上升過快，或青春期變化不明顯，應及早帶孩子到「兒童成長特別門診」做專業評估，避免錯過關鍵的成長時刻。

「孩子的成長過程只有一次，讓我們一起好好陪伴。」周祐羽強調，父母的關注與及早行動，就是給孩子最好的開學禮物。

